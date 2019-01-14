В Русской Православной Церкви заявляют, что даже не рассматривают вопрос о переходе на новоюлианский календарь…

Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» ответил на вопросы людей, которые в новогодние праздники жалуются, что Новый год приходится на Рождественский пост, и спрашивают, нельзя ли перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря, сообщает Интерфакс.

По словам владыки, идти по пути введения новоюлианского календаря в Русской Церкви не намерены. «Для этого надо поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь, как это было сделано действительно в некоторых Поместных Церквах, а наш церковный народ такого нововведения не примет», — пояснил митрополит Иларион.

Владыка признал, что вопрос календаря — не догматический, а касается обрядовой стороны жизни Церкви. «Мы не знаем, в какой точно день календарного года родился Господь Иисус Христос, и даты праздников были выбраны достаточно условно — просто для того, чтобы даты праздников из жизни Христа, из жизни Церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре», — пояснил архипастырь.

«Тем не менее, еще раз повторю, никаких намерений менять церковный календарь у Русской Православной Церкви нет», — заключил владыка Иларион.

В настоящее время Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и Польская Православные Церкви продолжают придерживаться юлианского календаря, в то время как все остальные Пасху празднуют по старому стилю, а другие праздники по григорианскому календарю.

Русская линия