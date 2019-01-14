Русская линия
Сводка новостей от 14 января 2019

Храм Сергия Радонежского в Тушине достроят к сентябрю 2019 года

Храм Сергия Радонежского, строящийся в районе Тушино на северо-западе Москвы, будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе депутата Госдумы, куратора столичной программы по строительству храмов Владимира Ресина.

Перед строителями стоит задача завершить отделочные работы в храме до конца лета, а в сентябре сдать его в эксплуатацию, с тем чтобы до конца года можно было совершить его освящение.

Сегодня здание в целом построено, практически завершены фасадные работы, недавно купол храма увенчался освященным крестом. На данный момент вся работа сосредоточилась внутри здания — идет отделка его стен.

Как сообщалось, в строящемся храме применена уникальная технология покрытия купола. Его элементы в виде золоченых чешуек выполнены из сплава меди с алюминием. Это очень долговечное покрытие, совершенно не требующее реставрации, которое навсегда сохранит свой золотой цвет.

Строительство храма Сергия Радонежского в Тушине началось еще в 2014 году, но у благотворителя закончились деньги, и работы были законсервированы на несколько лет. Ожила стройка только в мае 2018 года.

С 2010 года в столице реализуется программа строительства и реконструкции православных храмов. Как сообщал куратор «программы-200», с момента запуска проекта в Москве появилось 85 новых церквей.

Русская линия

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Храм Сергия Радонежского в Тушине достроят к сентябрю 2019 года

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