В Праге откроется выставка, посвященная Императору Николаю II и его семье

14 января 2019 г. в Российском центре науки и культуры в Праге откроется выставка «Семья последнего Российского императора. Романовы: царское служение», посвященная императору Николаю II и его семье.

На экспозиции будут представлены фотографии из исторических архивов и личных альбомов Романовых, отражающие повседневную жизнь, благотворительность и служение своему Отечеству императорской семьи.

Открытие выставки состоится 14 января в 17:00 в Хрустальном зале РЦНК по адресу Прага 6, На Заторце 16. (Na Zátorce 16)

Проект представит один из его авторов — насельник московского Сретенского монастыря Игнатий (Шестаков)

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