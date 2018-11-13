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Сводка новостей от 13 ноября 2018

В Киеве состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви
Вслед за заседанием Синода начался Архиерейский Собор канонической Церкви, на который ожидается прибытие Петра Порошенко…

Собор епископов УПЦ13 ноября 2018 года в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода УПЦ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; временные члены Синода: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий; архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем; епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Собор епископов УПЦВо время работы очередного заседания Священного Синода УПЦ были рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви и современные проблемы Украинского Православия.

«Сегодня наш Синод собран для того, чтобы обсудить одну очень важную проблему, которая встала перед нами — проблему церковного состояния нашей Церкви, нашего Украинского государства», — заявил в начале заседания Блаженнейший Митрополит Онуфрий, отметив, что очень многие сегодня вмешиваются в церковные дела УПЦ, как со стороны политиков, так и со стороны зарубежных епископов.

«Наша задача в этих условиях сохранить чистоту Православия», — отметил владыка Онуфрий.

Вслед за заседанием Синода на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия началось заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви, на которое ожидается прибытие президента Украины Петра Порошенко.

Всего из 90 епархиальных и викарных архиереев Украинской Православной Церкви, имеющих право голоса, на Соборе присутствуют 83.

Согласно Уставу об управлении УПЦ, кворум составляют 2/3 его членов, то есть 60 архиереев. Таким образом Собор епископов проходит при наличии кворума.

Кто отсутствует на Соборе и по какой причине, не сообщается.

Русская линия

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