10 ноября 2018 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время пребывания в Словакии епископ Житомирский Виктор встретился с Архиепископом Прешовским, Митрополитом Чешских земель и Словакии Блаженнейшим Ростиславом, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Встреча проходила в резиденции Предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Прешове. На встрече также присутствовал архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий.

В начале общения владыка Виктор передал Предстоятелю Православной Церкви Чешских земель и Словакии сердечные поздравления и слова братской поддержки от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Епископ Виктор рассказал о миротворческой и социально-гуманитарную деятельность УПЦ в современных реалиях на Украине, а также о последних событиях в церковной жизни, обратив внимание на официальную позицию Украинской Православной Церкви по поводу действий Константинополя.

В своём ответном слове Блаженнейший Ростислав заявил:

«Мы очень переживаем за братскую Украинскую Православную Церковь. Мы с вами молитвенно, поддерживаем и будем поддерживать Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Мы не говорим ваш украинский народ, но говорим наш народ, потому что мы едины во Христе и принадлежим к Единой, Соборной и Апостольской Церкви. Молимся, верим и надеемся на мудрые решения всего Вселенского Православия в связи с церковной ситуацией на Украине. Как свидетельствует история, никогда вмешательство государства и политики в дела Церкви не заканчивались успешно, ибо нельзя построить даже временное благо, нарушая святые каноны Православной Церкви».

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