Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2018

В Дортмунде открылась выставка, посвящённая Царской семье

В воскресенье, 4 ноября, сербский храм святого апостола и евангелиста Луки в Дортмунде отметил свой престольный праздник. В это году храмовые торжества были отмечены двумя событиями, посвящёнными памяти Царской семьи, сообщает Православие.Ru.

В конце Божественной литургии была освящена икона святых Царственных страстотерпцев, царя Николая II и его семьи, которая была передана в дар храму прихожанином Владимиром Балабаном из Дортмунда. Коленопреклоненной молитвой прихожане, среди которых помимо сербов были русские, грузины, украинцы, немцы, македонцы, болгары, попросили святого царя о небесном заступничестве перед престолом Царя славы.

За Божественной литургией служили иеромонах Игнатий (Шестаков), насельник московского Сретенского монастыря, в сослужении протоиерея-ставрофора Бранислава Чортановачки, настоятеля храма, и протоиерея Душко Спасоевича из Дюссельдорфа, а также дьякона Игоря Шировского из русского прихода в Дортмунде.

После литургии последовал праздничный крестный ход вокруг храма, который возглавило священство с иконами и славским калачом, который в этом году приготовили Милан и Майя Петрович из Реклингхаузена.

Престольный праздник в этом году украсило открытие выставки «Навстречу Русскому Царю. Романовы — царское служение». Организатором выставки выступила сербская церковная община в Дортмунде при поддержке московского Сретенского монастыря.

В экспозиции представлены фотографии, рассказывающие о жизни и служении царской семьи Романовых. На открытии гостей поприветствовала Бранислава Перин-Ярич, генеральный консул Республики Сербия в Дюссельдорфе.

Также храм посетил Высокопреосвященный архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией Московской Патриархии в Германии, со священством и верующими из Дортмунда и окрестностей. Он поклонился новоосвященной иконе и посетил выставку.

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