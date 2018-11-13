|Сводка новостей от 13 ноября 2018
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В Киеве состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви
Сербская Православная Церковь осудила действия Константинополя на Украине
На том же месте в тот же час
Биньямин Нетаньяху: Мы недооценили глубину кризиса в отношениях с Россией
Блаженнейший Митрополит Ростислав: Мы поддерживаем УПЦ под омофором Блаженнейшего митрополита Онуфрия
Донецк и Луганск пошли по пути Приднестровья
Польша готова пойти по пути России в борьбе с пропагандой содомии
Москва готовится к открытию памятника Александру Солженицыну
Этот день в Русской истории
Послушник Валаамского монастыря утонул в Ладожском озере, спасая товарища
Начались регулярные богослужения в историческом русском посольском храме в Стамбуле
В Брестскую епархию прибыл ковчег с десницей святого Иоанна Крестителя
В Екатеринбургской епархии пройдёт «Неделя за жизнь»
Храм канонической Украинской Православной Церкви при Киевском военном лицее закрыли по указанию руководства
Во Львове совершена провокация в отношении трех храмов канонической Украинской Православной Церкви
В Берлине прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны