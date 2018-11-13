С 18−25 ноября 2018 года в Екатеринбургской епархии пройдет традиционная акция «Неделя за жизнь — Михаило-Архангельские дни 2018». Это ежегодные общественные мероприятия, которые проводятся с целью привлечения внимания населения к проблеме положительного отношения в обществе к абортам и защиты жизни нерожденных детей. Об этом информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Неделя за жизнь» проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и при поддержке отдела социального служения Екатеринбургской епархии.

«„Неделя за жизнь — Михаило-Архангельские дни 2018“ пройдет в Екатеринбургской епархии с 18 по 25 ноября 2018 года, — рассказала координатор акции Елена Русакова. — Эти даты выбраны нами не случайно: они приурочены к годовщинам указов о разрешении в нашей стране абортов по желанию женщины. Напомню, что 18 ноября 1920 года постановлением Наркомздрава и Наркомюста РСФСР „Об охране здоровья женщины“ впервые в России было разрешено „бесплатное производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц“. А 23 ноября 1955 года состоялось принятие указа президиума Верховного совета СССР „Об отмене запрещения абортов“ (частичное запрещение действовало в СССР с 1936 года)».

В течение недели пройдут как церковные, так и светские мероприятия, которые призваны поддержать женщин в трудной жизненной ситуации, изменить отношение — как принято говорить в обществе — к «незапланированной» беременности, еще раз напомнить всем родителям о том, что каждый зачатый ребенок должен иметь право на жизнь. Священники и психологи практически ежедневно сталкиваются с последствиями совершенных абортов: и душевных, и духовных людских трагедий. И цель этой акции — оградить молодежь от совершения абортов, рассказать о семейных традициях; поддержать тех, кто сейчас вынашивает ребенка в своей утробе и испытывает житейские трудности; дать возможность понести покаянный труд тем, кто не сохранил жизнь своим нерожденным детям.

Программа акции «Неделя за жизнь — Михайловские дни»:

С 18 по 25 ноября в храмах Екатеринбургской епархии пройдет ставшая уже традиционной акция «Вера без дел мертва»: сбор гуманитарной помощи кризисным беременным, в том числе отказавшимся от аборта, и новорожденным малышам (средства гигиены, подгузники, детские смеси, одежда, ванночки), а также денежных пожертвований. Все желающие приглашаются принять участие в помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и их детям. Возможно, именно ваш дар, говорят организаторы, сможет убедить женщину принять единственно верное решение — дать жизнь своему ребенку, несмотря на все негативные обстоятельства.

В среду 21 ноября, в день празднования Собора архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, во всех храмах епархии во время Божественной литургии в сугубой ектении прозвучат дополнительные прошения «о прощении греха детоубийства».

В субботу 24 ноября после Божественной литургии в храмах Екатеринбургской епархии пройдет акция «В защиту жизни» с покаянной молитвой о грехе детоубийства и зажжением лампад в память детей, невинно убиенных в утробах матерей. Всех, так или иначе причастных ко греху аборта, а также тех, в чьем роду есть нерожденные младенцы, призываем к совместной покаянной молитве.

В течение недели специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» проведут лекции и организуют кинопросмотры фильмов в защиту жизни в высших и средних специальных учебных заведениях Екатеринбурга. Только живая беседа, прямой и честный диалог, откровенные вопросы и ответы могут способствовать формированию у молодежи ответственного отношения к супружеству и родительству, признанию начала человеческой жизни с момента ее зачатия, а также привлечь внимание к проблеме защиты жизни нерожденных детей, отметили в отделе социального служения Екатернбургской епархии.

В среду 21 ноября в 18.30 пройдет «Школа будущих родителей»: встреча-беседа с теми, кто желает осознанно подготовиться к этой семейной роли. Если зарождение жизни — это дар Божий, то что зависит от папы и мамы? Как подготовиться к беременности, над чем поработать в супружеских отношениях перед рождением ребенка — это и многое другое обсудят в Соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Приглашаются молодожены и семейные пары без детей, молодые юноши и девушки, понимающие ценность и значение семьи.

В рамках «Недели за жизнь» в Екатеринбурге стартует конкурс «Социальной рекламы в защиту жизни детей до рождения». Подробнее о конкурсе и его условиях можно будет узнать на информационных ресурсах отдела социального служения Екатеринбургской епархии и Центра защиты семьи «Колыбель».

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