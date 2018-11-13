Несмотря на протесты ЕС, США и Украины, в ДНР и ЛНР прошли выборы новых лидеров и депутатов…

11 ноября 2018 года в Донецке и Луганске прошли выборы глав самопровозглашённых республик и их парламентов, сообщает РИА Новости.

По итогам выборов, исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов. За Олега Коваля проголосовали 16,55% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,9%, за Наталью Сергун — 7,95%, недействительными признали 1,3% бюллетеней.

Возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Луганщине» лидирует на выборах в парламент ЛНР с 74,12% голосов. За «Луганский экономический союз» проголосовало 25,16% избирателей. Всего в Народный совет войдут 50 депутатов.

На выборах в Донецке за Дениса Пушилина по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 60,85%. Роман Евстифеев набрал 7,75% голосов, Владимир Медведев — 6,5%, Роман Храменков — 14,2%, Елена Шишкина — 9,3%.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября на фоне продолжающихся на Донбасс боевых действий. Порога явки на них не было. Но, по оценкам наблюдателей, на голосование пришли более 60% населения.

В Киеве с самого начала заявляли, что не признают выборы. Осудили эти выборы и ЕС и США. Однако, в Кремле заявили, что уважают волеизъявление жителей Донецка и Луганска и не видят в этом никакого нарушения Минских договорённостей.

Таким образом, Москва фактически признала, что Донецк и Луганск теперь возглавляют Пишулин и Пасечник. Для российских властей, которые открыто оказывают поддержку населению ДНР и ЛНР, было важно, чтобы у этих самопровозглашённых республик появились избранные руководители взамен смещённого Плотницкого и убитого Захарченко.

Эксперты связывают поддержку Россией выборов в Донецке и Луганске с изменившейся тактикой Кремля. За последние годы российские власти поняли, что решить конфликт на Донбассе в обозримом будущем не удастся, а потому решили устраивать жизнь Донбасса по примеру Приднестровья без оглядки на Европу, США и Украину.

Русская линия