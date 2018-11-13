C 7 ноября по 7 декабря 2018 года в пределах Брестской епархии будет находиться ковчег с частицей мощей (большей частью десницы) святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Постоянное место пребывания целебных мощей — Благовещенский мужской монастырь города Киева. Святыня была доставлена на Брестчину по благословению архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна. Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

В город Брест ковчег прибудет 1 декабря в 8:00 в храм апостола Фомы (ул. Брестских дивизий, 34) и будет находиться до 7 декабря. Церковь будет открыта для поклонения каждый день с 8:00 до 20:00. В 9:00, 12:00 и 17:00 в храме будут совершаться молебны с акафистом.

К храму можно добраться следующим образом: остановка «Мостовая» либо «Брестских дивизий», автобусы № 9, 15А, 15B, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 31, 34, 37, 37А, 38, 44, 44А, 50. Маршрутное такси: № 1, 12, 15, 20, 21, 25, 35.

График пребывания святых мощей:

13−15 ноября — храм благоверного князя Александра Невского города Пружаны

16−18 ноября — храм преподобного Симеона Столпника города Каменца

19−21 ноября — храм Покрова Пресвятой Богородицы города Жабинки

22−24 ноября — Спасский женский монастырь города Кобрина

25−27 ноября — храм святителя Николая города Малориты

28−29 ноября — храм Воздвижения Креста Господня в агрогородке Вистычи Брестского района (с 14:00)

29−30 ноября — храм равноапостольного князя Владимира агрогородка Мухавец Брестского района

1−7 декабря — храм апостола Фомы города Бреста

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