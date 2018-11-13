С организацией встречи Путина и Трампа в Аргентине, как и во Франции, возникли неожиданные трудности…

На том же месте в тот же час

История с подготовкой вторых по счёту переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начинает напоминать бесконечную череду курьёзов.

Во Франции двум лидерам помешал встретиться Эммануэль Маркон, который ко всеобщему удивлению потребовал отменить переговоры. Сам Макрон во время торжеств в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже сумел переговорить с Трампом, но Путина к нему не пустил. Организаторы посадили Путина и Трампа так, чтобы они могли только перемигнуться, но не поговорить.

В результате Путин и Трамп только поздоровались, но даже беседу «на ногах» провести не сумели.

Но на этом странности не закончились. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в организации встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине также возникли определённые трудности, и пока твёрдых договоренностей по поводу ее проведения нет.

По словам Пескова, в аргентинских источниках появилась информация о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток, сообщает газета «Взгляд». «Поэтому пока не знаем, как это коррелируется с такими прожектами», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Меняются постоянно обстоятельства, и у американских коллег возможно они будут меняться, и у нас, поэтому пока каких-то железобетонных договоренностей нет, чётко сказать не можем», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что вопросов на повестке дня встречи Путина и Трампа в Аргентине много, однако президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым.

Впрочем, чтобы что-то обсуждать, нужно, как минимум, встретиться. А это, как показывает, практика, задача не из лёгких. По этому поводу есть прекрасная поговорка: желающий ищет возможность, а нежелающий ищет повод. Похоже, что Трамп, проигравший выборы в Палату представителей и находящийся под постоянным прессингом демократов, не горит желанием сейчас встречаться с Путиным. Отсюда и вся эта череда неожиданных курьёзов.

Русская линия