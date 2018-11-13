Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2018

В Берлине прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны

Концерт памяти жертв Первой мировой войны по случаю 100-летия со дня ее окончания состоялся вечером 12 ноября в кафедральном соборе Берлина. Об этом сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии. «Реквием» Джузеппе Верди исполнил Берлинский симфонический оркестр, а также российские артисты — хор «Мастера хорового пения» и солисты Светлана Касьян, Юлия Мазурова, Годердзи Джанелидзе, Михаил Губский.

Мероприятие было организовано Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова совместно с Прусским Королевским домом при поддержке отдела внешних церковных связей Московского патриархата и Евангелической церкви в Германии.

С приветственным словом выступил глава Прусского королевского дома, принц Георг Фридрих Прусский.

Далее архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией зачитал приветствие председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополита Волоколамского Илариона.

Затем прозвучали выступления архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитриха Брауэра и представителя Евангелической церкви Германии Йоахима Либиха.

Перед концертом в выставочном зале «Толстой» Российского дома науки и культуры состоялась презентация выставки «Милосердие в годы Первой мировой войны». Основу экспозиции составили фотографии и документы 1914−1918 гг., посвящённые милосердию в годы Первой мировой войны из собрания Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военно-исторического архива, Центрального Государственного архива города Москвы, Государственного центрального музея современной истории России, Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (Россия).

На выставке также представлены почтовые открытки эпохи войны из собраний Российской государственной библиотеки искусств, Издательского Дома «Крепостновъ», Филателистической студии Игоря Пугачёва, Санкт-Петербургского Клуба любителей истории открыток, и из частных собраний А.К. Ладыженского, А.С. Медякова, А.А. Мелитоняна и В.Г. Палагнюка.

Выставка организована благотворительным Фондом имени святителя Григория Богослова при поддержке посольства России в Германии, РЦНК, Евангелической церкви в Германии, Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Издательства Московской Патриархии, Союза филокартистов России, ООО «Газпром добыча Уренгой».

Русская линия

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В Берлине прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны
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