Архиерейский Собор Сербского Патриархата заявил, что не признает легализации украинских раскольников и созданных ими структур…

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, прошедший с 6 по 7 ноября 2018 года в Белграде, осудил действия Константинопольского Патриархата на Украине, грубо вмешавшегося в дела Украинской Православной Церкви и вступившего в сношения с украинскими раскольниками.

Собор выступил в связи с этим со специальным заявлением «Позиция Сербской православной церкви о церковном кризисе на Украине после последних решений Царьградского патриархата», сообщает РИА Новости.

«Собор в первую очередь с сожалением констатирует, что Константинопольским Патриархатом принято канонически необоснованное решение реабилитировать и признать епископами двух лидеров раскольнических группировок на Украине — Филарета Денисенко и Макария Малетича, вместе с их епископатом и клиром», — говорится в заявлении Собора.

В связи с этим сербские Преосвященные указывают, что в своё время Денисенко был лишён сана, после чего и вовсе подвергнут анафеме со стороны Русской Православной Церкви, а Малетич лишён апостольского преемства как «духовное чадо секты так называемых самосвятов». По этой причине Сербская Православная Церковь считает принятое Константинопольским Патриархатом решение о легализации раскольников незаконным и для себя необязательным.

«Собор не признаёт названных личностей и их последователей православными епископами и клириками и, соответственно, не будет иметь литургического и канонического общения с ними и их приверженцами», — говорится в документе.

Кроме того, Собор предложил Константинопольской Патриархии и всем Поместным Православным Церквам как можно скорее рассмотреть вопрос автокефалии и православной диаспоры на Всеправославном соборе, чтобы усилить соборность и Единство Православной Церкви и избегнуть в будущем искушений, как те в которых сейчас оказалось святое Православие.

О своей позиции Сербская Православная Церковь сообщила всем Поместным Православным Церквям, включая Константинопольский Патриархат, разослав соответствующие циркулярные письма на греческом, русском и английском языках.

Русская линия