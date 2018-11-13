Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2018

Биньямин Нетаньяху: Мы недооценили глубину кризиса в отношениях с Россией
Глава Израиля после краткой встречи с Путиным в Париже признал, что ситуация на Ближнем Востоке серьёзно изменилась…

После поставок в Сирию российских систем ПВО С-300 еврейские лётчики не совершили ни одного авианалёта на сирийскую территорию. Хотя поначалу израильские власти полагали, что это всего лишь временное явление, теперь они в этом не уверены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях откровенно признался, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией после крушения российского самолета Ил-20 в Сирии.

По данным портала Mako, еврейское руководство считало, что российские власти решили воспользоваться инцидентом, чтобы усилить свои позиции в Сирии, однако после встречи с главами государств Восточной Европы Нетаньяху понял, что ситуация более серьёзна, сообщает NEWSru.co.il.

Членам правительства Нетаньяху, по данным СМИ, сообщил, что Владимир Путин воспринял трагедию на личном уровне и как удар по своей репутации, а потому ждать от Кремля каких-либо послаблений и шагов навстречу теперь евреям не стоит. Во всяком случае, не сейчас.

Нетаньяху добавил, что острый кризис двусторонних отношений носит стратегический, а не тактический характер, как ранее думали в Тель-Авиве.

Тем временем, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин кратко обсудил в воскресенье в Париже с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонних отношений.

«Около десяти-пятнадцати минут президент Путин отдельно говорил и премьером Нетаньяху», — сказал Песков. «Обсуждали текущие вопросы двусторонних отношений», — добавил он.

Сам Нетаньяху назвал встречу «хорошей» и «важной», но по её итогам сделал неутешительные выводы о глубоком кризисе в российско-еврейских отношениях. Это может означать, что сирийское небо теперь закрыто для израильских ВВС надолго, если не навсегда.

Русская линия

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