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Сводка новостей от 13 ноября 2018

Во Львове совершена провокация в отношении трех храмов канонической Украинской Православной Церкви

Вечером 9 ноября 2018 года возле церквей появились надписи: «Московский Патриархат — филиал ФСБ», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Upc.lviv.ua.

Все надписи сделаны белой краской, две из них — по трафарету.

«Это уже вторая провокация в отношении наших святынь во Львове после проведения Синода в Константинополе 9−11 октября, который в официальном коммюнике призвал все заинтересованные стороны к межконфессиональному миру в свете Христовой любви», — отмечается в сообщении.

Как напоминают во Львовской епархии УПЦ, подобные инциденты в цивилизованных странах мира «расцениваются наравне с варварством и признаются насильственными действиями в отношении религиозных убеждений личности».

«Призываем горячие головы не обострять религиозную ситуацию сегодня и отбросить враждебную христианству полемику ненависти. Также требуем от представителей правоохранительных органов отнестись к сохранению межконфессионального мира с большей ответственностью и тщательно исполнять свои обязанности по предотвращению провокаций на религиозной почве», — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 октября 2018 года неизвестные лица обклеили листовками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат» стены Владимирского храма Украинской Православной Церкви в микрорайоне Сихов г. Львова. Действия провокаторов в епархии связывают с начавшимся по инициативе политиков процессом предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

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