Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2018

Начались регулярные богослужения в историческом русском посольском храме в Стамбуле

11 ноября 2018 года в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была отслужена Божественная литургия, которую совершил назначенный Указом Его Святейшества исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев. Об этом информирует Служба коммуникаций ОВЦС.

На богослужении присутствовали генеральный консул России в Стамбуле А.Л. Подъёлышев, сотрудники генконсульства, а также соотечественники, проживающие в Стамбуле и его окрестностях.

На сугубой ектении были провозглашены прошения о сохранении единства Православия, а также прочитана молитва о мире на Украине. По случаю 100-летия окончания Первой мировой войны на заупокойной ектении было совершено поминовение вождей и воинов, павших на поле брани.

По окончании Литургии иерей Георгий обратился к молящимся с приветственным словом и передал им благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священник отметил, что в связи решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября 2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны, русскоязычные православные верующие, проживающие в Турции, направляют многочисленные обращения в Московскую Патриархию с просьбой об организации их пастырского окормления. Назначение настоятеля и начало регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало проявлением заботы Русской Православной Церкви о ее чадах, проживающих на турецкой земле.

По окончании богослужения состоялась встреча священника с представителями русскоязычной диаспоры Турции.

Русская линия

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