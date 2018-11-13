Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2018

Польша готова пойти по пути России в борьбе с пропагандой содомии
Польский лидер Анджей Дуда считает правильной мерой ограничение пропаганды противоестественных пороков в школе…

Президент Польши Анджей ДудаМежду Россией и Польшей множество разногласий и, порой кажется, что русские и поляки не имеют ничего общего. Однако, как указывает польская газета Gazeta Wyborcza (в переводе RT), россияне и поляки имеют схожие христианские ценности и одинаково смотрят на противоестественные пороки и их пропаганду среди молодёжи.

Общеизвестно, что в России запрещена любая пропаганда содомии среди несовершеннолетних. В Польше такого запрета не существует, но власти уже задумываются над тем, чтобы последовать примеру России.

«Если бы такой закон был создан, и он был бы хорошо написан, то я не исключаю, что отнёсся бы к нему серьёзно», — заявил президент Польши Анджей Дуда по поводу возможного запрета пропаганды гомосексуализма в своей стране.

По мнению президента Польши, разделение общества проходит сегодня между приверженцами либеральной демократии и демократии христианской. «Спор обостряется вокруг понимания свободы, которая в крайне либеральной идеологии означает, что всё разрешено. Я не согласен с таким подходом. Этого нет, и так не должно быть», — подчеркнул Дуда.

«Я считаю, что такая пропаганда ни в коем случае не должна иметь места в школе. Необходимо этому спокойно и последовательно противодействовать», — заявил польский президент.

Таким образом, несмотря на политические разногласия, Польшу и Россию объединяют христианские ценности, и хотя польское общество куда более религиозное, чем российское, в некоторых вопросах полякам стоит брать пример с Москвы.

Не случайно, в рейтинге ILGA-Europe, представляющем уровень свободы и равноправия содомитов, католическая Польша получила аж 18 баллов из 100. В то время как запретившая пропаганду половых извращенцев Россия набрала лишь 11.

Русская линия

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