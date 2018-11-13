Храм канонической Украинской Православной Церкви при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна закрыли по указанию руководства учебного заведения, сообщается в понедельник на сайте УПЦ.

Ранее УПЦ заявила, что Генштаб Украины препятствует пастырской деятельности ее капелланов. В частности, весной 2018 года в военные части поступила директива Генштаба ВСУ с грифом «для служебного пользования» не допускать капелланов УПЦ.

«Руководство ВСУ блокирует работу капелланов УПЦ. Одиннадцатого ноября в храме религиозной общины Спаса Нерукотворного Украинской Православной Церкви, действовавшей при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, была совершена последняя Божественная литургия. Церковь закрыли после распоряжения руководства лицея», — сообщается на сайте УПЦ со ссылкой на настоятеля общины закрытого храма Вячеслава Липатова.

По информации настоятеля, в лицее было проведено собрание, на котором руководство заявило, что ему не нужна Украинская Православная Церковь. «Нам нужна другая церковь, Украинской Православной Церкви в армии больше не будет», — заявили представители лицея.

По данным настоятеля, через два дня после этого ему позвонили и сказали, что с понедельника доступ на территорию лицея будет закрыт для настоятеля и паломников храма. Согласно сообщению УПЦ, в данном храме регулярно проводились богослужения с участием лицеистов и офицеров, проводился ряд мероприятий.

Каноническая Украинская Православная Церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014−2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта «Миротворец» внесли главу Украинской Православной Церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, Синод Русской Православной Церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским Патриархатом по всей канонической территории Московского Патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром Православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской Церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Русская линия