Храм канонической Украинской Православной Церкви при Киевском военном лицее закрыли по указанию руководства
Храм канонической Украинской Православной Церкви при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна закрыли по указанию руководства учебного заведения, сообщается в понедельник на сайте УПЦ.
Ранее УПЦ заявила, что Генштаб Украины препятствует пастырской деятельности ее капелланов. В частности, весной 2018 года в военные части поступила директива Генштаба ВСУ с грифом «для служебного пользования» не допускать капелланов УПЦ.
«Руководство ВСУ блокирует работу капелланов УПЦ. Одиннадцатого ноября в храме религиозной общины Спаса Нерукотворного Украинской Православной Церкви, действовавшей при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, была совершена последняя Божественная литургия. Церковь закрыли после распоряжения руководства лицея», — сообщается на сайте УПЦ со ссылкой на настоятеля общины закрытого храма Вячеслава Липатова.
По информации настоятеля, в лицее было проведено собрание, на котором руководство заявило, что ему не нужна Украинская Православная Церковь. «Нам нужна другая церковь, Украинской Православной Церкви в армии больше не будет», — заявили представители лицея.
По данным настоятеля, через два дня после этого ему позвонили и сказали, что с понедельника доступ на территорию лицея будет закрыт для настоятеля и паломников храма. Согласно сообщению УПЦ, в данном храме регулярно проводились богослужения с участием лицеистов и офицеров, проводился ряд мероприятий.
Каноническая Украинская Православная Церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014−2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта «Миротворец» внесли главу Украинской Православной Церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, Синод Русской Православной Церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским Патриархатом по всей канонической территории Московского Патриархата.
Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром Православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской Церкви, а до этого он будет находиться в расколе.