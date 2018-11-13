Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2018

Послушник Валаамского монастыря утонул в Ладожском озере, спасая товарища

Вечером 10 ноября 2018 года на Валааме произошла трагедия: недалеко от берега перевернулась лодка, в которой находились послушник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря и рабочий. Послушник Андрей Строкин сумел доплыть до берега, но, видимо, услышав крики о помощи, снял куртку и поплыл обратно, пытаясь спасти тонущего товарища. Об этом сообщается на сайте Валаамского монастыря.

Тела погибших были найдены 12 ноября. В поисковой операции принимали участие представители Валаамского монастыря. Поиски осложнялись сильным ветром и большими волнами на Ладожском озере.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13), — сказал Господь. «Послушник Андрей пожертвовал собой ради спасения ближнего, за что Владыка всех благ да подаст ему блага вечные и небесные», — говорится в сообщении о трагедии на сайте монастыря.

Наместник Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий сообщил подробности трагедии на своей странице в социальной сети Facebook: «На Валааме случилась беда. Поздно вечером при переходе через небольшой пролив между островами Лембос и Байонный, перевернулась лодка с двумя людьми. Один из них, послушник, выплыл, это было недалеко от берега, метрах в двадцати. Но, наверное, он услышал крики товарища, рабочего из архангельской плотницкой бригады, который не умел плавать и держался за перевёрнутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился в ледяную воду на помощь. Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Скорбим об их безвременной кончине и приносим соболезнования родственникам. Да упокоит Господь души их в селениях праведных..»

Русская линия

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