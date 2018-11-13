Памятник будет открыт в декабре к 100-летию со дня рождения автора «Архипелаг ГУЛАГ»…

Власти российской столицы продолжают активную работу по увековечиванию памяти Александра Солженицына, и уже в этом году на Таганке будет торжественно открыт памятник выдающемуся русскому писателю.

Работы по устройству основания памятника и благоустройству прилегающей территории уже близки к завершению, заявил журналистам в пятницу заммэра столицы Петр Бирюков, сообщает Интерфакс.

«По решению Мосгордумы и распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина памятник писателю установят на Таганке, на улице Александра Солженицына, между домами 11 и 13», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что монумент будет воздвигнут к 100-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии, который отмечается 11 декабря 2018 года.

«В настоящее время выполнены работы по устройству и гидроизоляции железобетонного фундамента памятника площадью 40 кубометров, установлена монолитная плита с армированием и закладными деталями», — отметил заммэра.

Он уточнил, что проектом предусмотрены гранитное мощение прилегающей территории, установка бордюров, фонарей, скамеек, вазонов и урн, высадка зеленых насаждений по периметру. На территории, прилегающей к памятнику, появится детская площадка с резиновым покрытием площадью более 200 кв.м.

«На улице Александра Солженицына, рядом с монументом писателя будет создана комфортная общественная среда», — добавил заммэра.

В конце прошлого года в столице было завершено строительство нового (второго) здания Дома Русского Зарубежья им. А.Солженицына. Здание на Нижней Радищевской улице также откроется 11 декабря, в день 100-летнего юбилея писателя.

Летом прошлого года завершилась и реконструкция старого здания, к которому примыкает новый корпус. В настоящее время объявлен конкурс на разработку проекта возведения дополнительной входной группы основного здания с гардеробом и кассовым павильоном. Строительство объекта планируется завершить в 2020 году.

Русская линия