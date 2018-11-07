Виктор Садовничий: Почему бы нам не начать преподавать старославянский язык в школах?

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил ввести в школах изучение старославянского языка. Об этом он заявил на Всероссийском съезде учителей русской словесности, который открылся в МГУ, сообщает «Российская газета».

«Почему бы нам не начать факультативно изучать старославянский язык в школах? Это мысли вслух, — сказал он. — Подчеркну: речь идёт именно о факультативе. То есть старославянский можно изучать параллельно с русским, рассматривать при этом историю народа».

Изучения древнеславянского языка, отметил Садовничий, лежит в традициях отечественного образования. Современный русский язык и церковнославянский можно изучать параллельно, считает он.

Всероссийский съезд учителей русской словесности в Москве собрал более тысячи педагогов из более чем 70 регионов России и стран СНГ. Как на предложение ректора МГУ отреагировали все эти представители научного и образовательного сообщества, пока неизвестно, но вряд ли кто-то из них станет выступать принципиально против такого факультатива.

Что же касается Русской Православной Церкви (а Святейший Патриарх Кирилл принимал участие в съезде), то изучение древнеславянского языка в школе было бы желательным для нашего священноначалия, ведь это не только повысило бы общую культуру русских школьников, но и помогло бы снять в Церкви остроту ещё одного вопроса — необходимости перевода богослужения на русский язык.

Если россияне будут изучать язык богослужения в школе, отказываться от него и переводить всё богослужение на современный русский язык не будет никакой необходимости.

Русская линия