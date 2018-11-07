Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

Армения отказалась от проведения международного форума содомитов

В Армении не будет проведен XI форум половых извращенцев Восточной Европы и Центральной Азии, заявил во вторник начальник полиции Армении Валерий Осипян.

«Учитывая определенные риски, подобного форума в Армении проводиться не будет», — сказал он Интерфаксу, отказавшись от дальнейших комментариев.

Планировалось, что форум содомитов состоится в Ереване 15−18 ноября. Его организатором в Армении выступала неправительственная организация «Новое поколение».

Ранее Армянская апостольская церковь осудила возможность проведение содомского форума в Армении. Кроме того, ряд общественных организаций готовили акции протеста в связи с проведением этого мероприятия в стране.

Русская линия

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Армения отказалась от проведения международного форума содомитов
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