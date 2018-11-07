Священный Синод Болгарской Православной Церкви не в ноябре, как планировалось ранее, а в декабре обсудит действия Константинопольского Патриархата по вопросу легализации украинских раскольников и предоставления автокефалии Украине. Об этом «Болгарскому телеграфному агентству» сообщил председатель синодальной комиссии Болгарского Патриархата, которая рассматривает этот вопрос, митрополит Старозагорский Киприан, передает УНН.

Иерархи Болгарской Православной Церкви, в том числе Патриарх Неофит, собрались во вторник в Троянском монастыре, чтобы почтить память Болгарского Патриарха Максима, который отошёл ко Господу шесть лет назад. Во время этого собрания они высказали свои мысли по поводу происходящего на Украине.

«Мы обсудим эти важные вопросы, когда будем готовы, и объявим о своём решении. Мое мнение и мнение Синода состоит в том, что все бы хотели, чтобы всё завершилось миром и доброй волей», — заявил Болгарский Патриарх Неофит.

«Это тяжёлое решение, которое должен принять Синод Болгарской Православной Церкви, вероятно, мы рассмотрим на заседании в декабре, до этого нашей комиссии предстоит рассмотреть множество документов, и это займёт много времени», — пояснил митрополит Киприан.

В свою очередь, митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн определил ситуацию, которая сложилась на данный момент в Православии, как трагическую. «Моё мнение, что вопрос очень сложный. В связи с этим случился глубокий раскол, и сегодня 300 млн православных не могут вместе молиться за одной Божественной Литургией Московской и Вселенской Патриархии. Это трагический момент», — отметил владыка Иоанн.

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