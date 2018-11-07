Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

От президента мира к президенту войны
Пётр Порошенко начал угрожать Русской Православной Церкви на Украине, заявив, что ей не место на Украинской земле…

Блаженнейший митрополит Онуфрий и Пётр ПорошенкоПечально, но Президент Украины Пётр Порошенко в отношении религиозной ситуации на Украине повторяет свой путь, который он стремительно прошёл в самом начале своего президентского срока.

Выдвигаясь в главы государства, Порошенко заявлял, что станет «президентом мира» и прекратит войну на Донбассе в предельно короткие сроки. Однако, в реальности война на востоке Украины при его президентстве только усилилась и конца и края ей теперь не видно. Сам Порошенко при этом стремительно превратился из «президента мира» в «президента войны», который постоянно делает агрессивные заявления.

К сожалению, то же самое происходит с Петром Порошенко и в отношении религиозной ситуации на Украине. В Администрации украинского Президента первоначально заявляли, что никакого насилия и силового изъятия храмов канонической Украинской Православной Церкви под Предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в ходе предоставления автокефалии украинским раскольникам не будет.

Тех, кто с тревогой заявлял возможности подобного развития событий, на Украине официально называли «московскими агитаторами» и «брехунами». Сам Порошенко подчёркивал, что тот, кто будет расшатывать ситуацию и призывать к нападению на храмы УПЦ, является «агентом Кремля», который играет на руку Путину. Однако, чем ближе к осуществлению мечта Порошенко о предоставлении церковной автокефалии и чем принципиальнее становится духовенство УПЦ в её неприятии, тем агрессивнее звучит риторика из уст Порошенко.

В Администрации Президента Украины, похоже, не ожидали, что всё священноначалие канонической Церкви в трудную минуту объединится вокруг Блаженнейшего митрополита Онуфрия и откажется идти на поводу у украинских властей. Здесь рассчитывали, что стоит только Фанару легитимизовать раскольников и пообещать Украине автокефалию, как архиереи УПЦ тут же выстроятся в очередь для участия в «объединительном соборе». Однако, этого не произошло, что серьёзно раздражает украинские власти.

И вот уже сам президент Украины Пётр Порошенко заявляет, что он намерен вышвырнуть Русскую Православную Церковь (имеется в виду каноническая УПЦ) из Украины.

Выступая 7 ноября 2018 года в Киеве на международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед», Порошенко привёл слова, якобы сказанные главой Российского государства, о том, что Россия держится на двух столпах — Русской Православной Церкви и ядерном оружии, сообщает Интерфакс.

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет Безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить Русскую Православную Церковь в Украине?» — задался вопросом украинский президент и сам же ответил: «Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей Церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию».

Таким образом, глава Украинского государства фактически дал отмашку украинским радикалам на агрессивные действия против приходов канонической Украинской Православной Церкви. Столь необдуманные и резкие слова Порошенко, безусловно, именно так будут восприняты украинскими националистами и сторонниками раскольников. А это может поставить Украину на грань религиозной войны.

Русская линия

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