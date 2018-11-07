Полторы тысячи участников уже зарегистрировались на первый Форум активных мирян «Фавор», который состоится 14 ноября в Москве в Колонном зале Дома Союзов. О концепции, задачах и участниках форума, который организуют Издательский дом «Никея» и Фонд «Фома Центр» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, шла речь на пресс-конференции 2 ноября в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщает Благовест-инфо.

«Фавор» — форум «деятельных мирян», ответ на запрос времени «со стороны тех, кто активно погружен в созидательную деятельность», пояснил идею форума директор издательского дома «Никея» Николай Бреев. По его словам, собрание в Колонном зале должно разрушить стереотипное представление о том, что «православие заставляет людей замыкаться, уходить в себя», что, воцерковляясь, нужно оставить всю свою прежнюю жизнь за порогом храма. Это путь монашеский, а миряне должны активно «строить свой путь здесь и сейчас», не забывая о примерах дореволюционных меценатов, «свидетельствовать жизнью, делами, тем, какой положительный вклад я вношу в жизнь общества». Н. Бреев подчеркнул, что форум не ставит перед собой миссионерских задач: множество православных людей-профессионалов в своих областях поговорят друг с другом о том, «как нам самим выстроить свою жизнь, чтобы она была радостью, светом».

Еще один стереотип, который призван опровергнуть форум «Фавор», — о том, что церковь — это священноначалие, что в церкви «реальная роль мирян не принимается во внимание», продолжил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, этот форум — для людей, которые осознают себя ответственными членами церкви и членами общества, которые готовы к вопросу: что лично я сделал для того, чтобы помочь бездомным, престарелым, молодежи и др. Легойда особо подчеркнул новизну формата, «который церковь в лице своих активных мирян знает, использует, его не боится». При этом он сообщил, что в программе запланированы выступления в формате монолога; возможность общаться, задавать вопросы спикерам представится участникам только в кулуарах.

Уполномоченный по делам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова рада участвовать в форуме «просто как человек, как мама» — именно в таком качестве ее пригласили организаторы. Ее сорокаминутное выступление будет монологом, но она призвала «рассуждать о будущем всем вместе — необходим диалог, в результате которого можно принять правильные решения».

Актер, телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников будет на форуме одним из ведущих. Он представляет себе «Фавор» как беспрецедентное «собрание неравнодушных, беспокойных людей, которым все время что-то надо». «Церковь делает очень многое, но главное, что делает церковь, — это вот таких активных мирян. Созидательную энергию, которая присутствует в каждом члене церкви, невозможно не заметить», — полагает он. Участники продемонстрируют отнюдь не «неотмирность по отношению к текущей повестке», но способность «активно участвовать в сегодняшней жизни, в созидании, где бы они ни находились, на любой позиции в обществе и при этом готовы все, что закладывает в нас Евангелие, реализовывать в жизни — простой, открытой, светской». Для многих это вопрос — как же это реализовать? Опираясь на свой опыт, Б. Корчевников утверждает, что «такие формулы есть: можно реализовать себя в жизни с Богом и в профессии органично, красиво, просто и счастливо».

«Список участников потрясающий», — заявил продюсер, театральный режиссер, театральный педагог Эдуард Бояков. Среди спикеров «Фавора» миряне и не только: создатель сети «Чайхона № 1» Алексей Васильчук; митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), автор книги «Несвятые святые»; инвестор и меценат Илья Зибарев; руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексий Яковлев; Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова; бизнесмен и инвестор Леван Васадзе; журналист и политолог Владимир Легойда; тележурналист и продюсер Борис Корчевников; доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов; доктора богословия, монахи, братья-близнецы Кирилл и Мефодий (Зинковские); гендиректор онлайн-образовательной компании Active Learning Алексей Коровин; основатель рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров; руководитель службы «Милосердие» епископ Пантелеимон (Шатов); журналист и телеведущая Тутта Ларсен.

По словам Э. Боякова, «смелое» название форума побуждает «светского человека задуматься о преображении., о том, что у каждого есть возможность измениться». Он коснулся также вопроса бюджета форума, в котором «нет денег государства и РПЦ», — «это частная инициатива частных людей». Пресс-релиз сообщает, что форум проводится при участии Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации» и Русского художественного союза. «Ни один грант не пострадал при подготовке форума», — добавил Н. Бреев.

Завершая пресс-конференцию, ее участники выразили надежду, что форум «Фавор» не станет разовым мероприятием, что в следующем году число его участников увеличится.

Русская линия