По итогам промежуточных выборов в США партия Трампа сохранила большинство в Сенате, но потеряла контроль в Палате представителей…

На промежуточных выборах в Конгресс США республиканцам Дональда Трампа удалось сохранить за собой большинство в Сенате. При этом ожидается, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей, сообщает «Немецкая волна».

С ноября 2016 года Республиканская партия имела преимущество как в Сенате, так и в Палате представителей. Из 100 членов Сената переизбирают этого года 35, из которых 26 кресел до сих пор занимали демократы. Из 435 членов Палаты представителей переизбирают всех. Кроме этого, в ряде штатов проходят голосования по другим вопросам, которые не касаются Конгресса.

Если демократы получат большинство в Палате представителей, могут начаться комплексные расследование комитетов по действиям Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику. Кроме того, возможно, будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с Россией.

Тем не менее, сам Трамп в своем Twitter назвал выборы огромным успехом и поблагодарил избирателей.

Кроме того, президент поздравил демократов с победой на промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США, позвонив главе фракции Демократической партии в нижней палате Нэнси Пелоси, сообщает Newsru.com.

Для России шаткость позиций Трампа, которая была подтверждена выборами, – это плохая новость, так как президент США не сможет проводить самостоятельную внешнюю линию и договориться с ним не получится, так как не всё от него зависит.

Русская линия