5 ноября 2018 года в Ростове открылась выставка «Лики русской иконы. Окно в мир горний», на которой выставлена уникальная коллекция икон из фондов Ростовского областного музея изобразительных искусств, а также из древлехранилища Ростовской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской епархии.

На выставке продемонстрированы редкие памятники иконописи XVIII — начала XX веков. До сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и ни разу не экспонировалась. Выставка впервые знакомит зрителя с обширным ценным собранием икон из фондов епархии, сохраненных в послевоенные годы в запасниках храмов области.

Большинство икон датируется XIX веком, принадлежит иконописцам средней полосы России и Севера. Самая многочисленная группа живописных памятников — образы Пресвятой Богородицы, наиболее почитаемые иконы Богоматери с младенцем — «Тихвинская», «Иверская», «Смоленская», «Феодоровская». На выставке представлены различные Богородичные иконы — «Неопалимая Купина», «Всех скорбящих Радость», «Умиление злых сердец», «Покров Пресвятой Богородицы».

Особый раздел посвящен образам Спасителя «Спас Нерукотворный», «Господь Вседержитель», «Спас Благое молчание», «Воскресение Христово», «Снятие с Креста».

На открытии выставки директор Ростовского областного музея изобразительных искусств Светлана Крузе, в частности, сказала: «Зритель увидит прекрасные лики, конечно, сходные по иконографии, но неповторимые и уникальные. Православная Церковь понимает икону не только как особый вид искусства, но и зримое воплощение веры. Икона — это удивительный мир, который раскрывает перед нами реальность Божественного бытия, икона требует к себе особого отношения, потому что это не только самостоятельное художественное явление, она по-настоящему, по-особому живет именно в храме и только в молитве раскрывается все, что воплощено в иконе».

«Благодаря иконе мы по-иному можем посмотреть на наш мир, взглянуть из мира дольнего в мир горний. Я надеюсь, что каждый пришедший на выставку, глядя на иконы, сможет прикоснуться к Небу и благодаря этому опыту сделать себя лучше в земной жизни», — пояснила название выставки Светлана Крузе.

Присутствовавший на церемонии открытия митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий также обратился к собравшимся с приветственным словом: «Я очень рад, что в дни празднования Дня народного единства мы открываем эту замечательную выставку — плод совместных трудов областного музея изобразительных искусств и древлехранилища Ростовской епархии. Во многом благодаря созданию древлехранилищ и интересу художников, реставраторов к церковному иконописному и прикладному искусству до нас дошел огромный пласт этих памятников. К сожалению, очень многое утеряно и уничтожено, а то, что мы сейчас имеем, — это крупицы той великой культуры, которую бережно хранила Церковь. Слава Богу, настал тот момент, когда и музейное сообщество, и Церковь могут послужить популяризации подлинного церковного искусства. Для меня крайне важно наше соработничество, то, что делаем одно общее дело, то, что мы единомысленны, готовы помогать друг другу в сохранении этих уникальных памятников, в их реставрации, мы делаем их доступными для людей. Благодаря этой работе мы становимся ближе друг другу, уходят в сторону идеологические разногласия, мы находим больше объединяющего, чем разнящего, и этому способствует великое и прекрасное искусство».

Глава Донской митрополии выразил надежду на дальнейшее продолжение совместной плодотворной работы Ростовской епархии и областного музея изобразительных искусств.

От имени губернатора Ростовской области участников церемонии открытия выставки приветствовал министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.

Древлехранитель Ростовской епархии иеромонах Гавриил (Звягинцев) подчеркнул особую роль Русской Православной Церкви в сохранении древних памятников иконописи: «Мы хотим показать обществу, что Церковь проводит большую работу по охране культурного наследия, реставрирует произведения иконописи и храмового прикладного искусства и открывает их широкому зрителю. Для православного христианина икона — это, пожалуй, один из самых близких предметов, он свят и переносит молящегося перед ним к Первообразу».

Открытие выставки посетили руководитель епархиального информационного отдела протоиерей Даниил Азизов, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Валерий Волощук, пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, руководитель иконописного отделения Донской духовной семинарии иерей Александр Литвиненко.

Перед началом церемонии открытия для гостей выступил смешанный хор Донской духовной семинарии под управлением Ксении Жуковой.

Выставка приурочена к XXIII Димитриевским образовательным чтениям.

Русская линия