Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

В Элисте состоялась презентация перевода ветхозаветных книг Иова, Екклесиаста и Песни Песней на калмыцкий язык

6 ноября 2018 года в духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора города Элисты состоялась презентация перевода на калмыцкий язык ветхозаветных книг Иова, Екклесиаста и Песни Песней. Об этом сообщает пресс-служба Элистинской епархии.

В презентации сборника приняли участие представители переводческой группы Института перевода Библии, священнослужители Элистинской епархии, учителя калмыцкого языка, буддийские священнослужители, сотрудники библиотек, представители органов управления образованием.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель Общественной палаты Республики Калмыкия Больдьжир Барыкова, заместитель министра образования Республики Калмыкия Татьяна Питкеева, администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, помощник председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Санал Алексеев, а также народный поэт Калмыкии, писатель и переводчик Вера Шуграева.

Открывая презентацию, архиепископ Юстиниан рассказал о духовном и культурном значении перевода библейских книг на калмыцкий язык. Правящий архиерей Элистинской епархии выразил уверенность, что перевод книг, относящихся к библейской литературе Премудрости, будет востребован обществом и станет серьезным вкладом в сохранение калмыцкого языка и воспитание детей и юношества на основе традиционных ценностей.

По видеосвязи из Москвы перед собравшимися выступили директор Института перевода Библии Виталий Войнов и консультант калмыцкого проекта Алексей Сомов. Представители института поблагодарили архиепископа Юстиниана и сотрудников епархиального отдела религиозного образования и катехизации за помощь в организации работы переводческой группы.

В ходе мероприятия автор перевода Вера Шуграева рассказала, как проходила работа над переводом. Вниманию участников презентации были предложены фильм о царе Соломоне и выступление артистов Русского и Калмыцкого театров, прочитавших стихи из Книги Екклезиаста.

Как подчеркнул администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, калмыцкий сборник библейских книг способствует знакомству читателей с калмыцким языком. Заместитель министра образования Татьяна Питкеева в своем выступлении рассказала об использовании перевода во внеклассной работе с детьми по изучению калмыцкого языка, выразив мнение, что перевод можно считать учебным пособием для культурологических предметов.

Во внимание к многолетним трудам по переводу библейских книг на калмыцкий язык и в связи с 80-летием со дня рождения архиепископ Юстиниан наградил Веру Шуграеву епархиальной медалью «За труды во благо Элистинской епархии». За активное участие в переводческой работе владыка Юстиниан также вручил членам переводческой группы Элистине Шинякаевой и Александру Кондакову «Памятный знак святого страстотерпца цесаревича Алексия».

От лица участников проекта Вера Шуграева поблагодарила архиепископа Юстиниана за помощь при организации работы специалистов.

Ранее на калмыцком языке Институтом перевода Библии были изданы: Евангелие от Луки (1996); Библия для детей (1998); Новый Завет (2002); Книги Бытие и Руфь (2005); Псалтирь (2006); Притчи (2013) и Библейские рассказы (2016). Все выпущенные книги можно читать на сайте ИПБ в разделе электронных изданий. В дальнейших планах — работа над книгами Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина.

Русская линия

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