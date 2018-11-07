За нападениями на церковные стройплощадки и новопостроенные храмы в российской столице стоят идеологические противники «Программы-200», считает владыка…

Митрополит Рязанский Марк: Богоборцы не могут спокойно смотреть, как строятся православные храмы в Москве

В Русской Православной Церкви считают недавние нападения на стройплощадки по строительству храмов и поджоги новопостроенных церквей в Москве отчаянными выходками противников «Программы-200», которые не смогли поднять москвичей на борьбу с Церковью и теперь идут на крайние меры, сообщает Интерфакс.

«Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые видя своё поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья!» — заявил глава Финансово-хозяйственного управления РПЦ и куратор программы строительства православных храмов столицы митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Во вторник вечером в Москве был совершён поджог деревянного храма Иоанна Богослова на Лодочной улице. Кроме того, в ночь на 13 октября ещё на одном новом московском приходе, на улице Камова, неизвестный поджёг деревянный храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и здание воскресной школы.

В этой связи митрополит Марк напомнил, что некоторое время назад отдельные лица пытались создать протестное движение против «Программы-200», цель которой — возведение храмов в густонаселенных районах Москвы и реставрация исторических церквей столицы.

«Действовали самыми разными методами. Однако, как известно, все их попытки провалились. Большинство жителей нашего города поддерживают эту программу, призванную вернуть народу утраченные святыни и преумножить национальное достояние. Люди не только на словах, но и на деле участвуют в строительстве храмов. На сегодняшний день 46 храмов построено. На 17 храмах завершены основные строительно-монтажные работы. Ещё 25 строятся. 31 храм проектируется. Эти цифры говорят сами за себя», — заявил владыка.

В связи с продолжающимися нападениями архипастырь призвал настоятелей и прихожан строящихся храмов усилить охрану приходов, а правоохранителей не оставить совершённые преступления без наказания.

«Если у кого-то ещё нет камер внешнего наблюдения, обязательно следует установить. Призываю также органы охраны порядка обратить особое внимание на эти два случая и усилить контроль за безопасностью храмов. Также призываю настоятелей московских храмов и неравнодушных жителей Москвы оказать посильную помощь пострадавшим приходам», — говорится в заявлении митрополита Марка.

Русская линия