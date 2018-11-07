Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

Греция идёт по пути разделения Церкви и государства
Премьер-министр Алексис Ципрас и Архиепископ Афинский Иероним подписали соглашение, которое выводит священников из состава госслужащих…

Премьер-министр Алексис Ципрас и Архиепископ Афинский ИеронимПридерживающийся атеистических взглядов премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на прошлой неделе, что Элладская Православная Церковь должна быть отделена от Греческого государства, которое отныне намерено проводить политику «религиозного нейтралитета». В связи с этим он высказал мнение, что пришло время внести соответствующие изменения в греческую Конституцию, сообщает греческое агентство Romfea.

Вслед за этим партия СИРИЗА заявила о намерении внести в парламент свои предложения по этому поводу.

Тем временем, состоялись переговоры премьер-министра Алексиса Ципраса и Архиепископа Афинского Иеронима, которые засвидетельствовали, что Греция встала на путь построения светского государства.

По итогам переговоров было подписано новое соглашение между Элладской Церковью и Греческим государством, согласно которому священники больше не будут считаться государственными служащими. Вместо этого греческое государство будет предоставлять ежегодную сумму, эквивалентную заработной плате священников Элладской Церкви, а она будет сама отвечать за распределение заработной платы.

Ципрас добавил, что для использования церковной собственности Церковью совместно с Греческим государством будет создан новый фонд, в который войдут пять членов — два от Церкви, два от государства и один от Церкви и государства. Фонд будет управлять всем церковным имуществом. Доходы от имущества будут направляться на социальные и благотворительные проекты.

Подписанное соглашение должно быть утверждено правительством и Св. Синодом Элладской Православной Церкви.

Русская линия

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Греция идёт по пути разделения Церкви и государства
Премьер-министр Алексис Ципрас и Архиепископ Афинский Иероним подписали соглашение, которое выводит священников из состава госслужащих...

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