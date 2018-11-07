Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

В Екатеринбурге прошел Большой собор Братства православны следопытов

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в уральской столице состоялся второй ежегодный межрегиональный паломническо-туристический слет отрядов Братства православных следопытов, посвященный 100-летию подвига святых Царственных страстотерпцев, информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Организатором выступила дружина Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. Слет прошел при поддержке Фонда президентских грантов, при участии отдела по делам молодёжи Екатеринбургской епархии.

Как рассказали в молодежном отделе Екатеринбургской епархии, слет является официальным мероприятием дружины Братства православных следопытов при Екатеринбургской епархии. Участие в нем приняли представители епархий Екатеринбургской, Челябинской, Ханты-Мансийской митрополий.

Организаторы отметили, что основная цель слета — знакомство и сплочение следопытов, родителей-волонтеров и инструкторов из региональных отрядов; объединение межрегиональных Дружин с целью передачи опыта; привлечение их к более тесному взаимодействию на основе духовно-нравственного и патриотического воспитания; развитие паломничества по святыням Урала.

«В этом году на слете впервые предусмотрено совместное проживание скаутов, инструкторов и родителей на казачьем хуторе при храме Владимирской иконы Божией Матери для сплочения ребят и совместной работы руководителей», — отметил председатель попечительского совета Братства православных следопытов Андрей Викторович Александров.

В рамках слета состоялась встреча с клириком храма во имя Николая Чудотворца иереем Димитрием Корнеевым, который провел увлекательную беседу о дружбе, просмотр фильма «Мусор, паломническая поездка в обитель Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, где для ребят были проведены четыре увлекательные экскурсии.

На региональном этапе образовательных чтениях следопыты выступили с рассказом об опыте Братства в проектах, направленных на сохранение историко-культурной памяти.

«Сохранение исторической памяти — это обязанность каждого человека, это даже не просто дань уважения или благодарность предыдущим поколениям, сохранение исторической памяти — это то, что помогает человеку оставаться нравственным и, конечно же, человечным», — считает юный следопыт Матвей Пьянков.

Скауты отметили, что больше всего им запомнилась командная игра «Познай истину» на тему развития России в период правления Николая II, которая дала возможность по-новому взглянуть на, казалась бы, давно известные предметы, факты и события, рассказали в епархиальном молодежном отделе.

Русская линия

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