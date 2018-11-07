В ночь с 4 на 5 ноября 2018 года, неизвестными лицами была совершена попытка поджога колокольни храма иконы Божией Матери «Призри на смирение», расположенном при реабелитационном центре им. Януша Корчака в Одессе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Также злоумышленники пытались взломать входную дверь. Благодаря бдительности охраны учреждения пожар был своевременно замечен и локализован. Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента были вызваны пожарные и полиция.

Рядом с храмом, колокольню которого пытались сжечь, расположены корпуса детского реабилитационного центра и жилые многоэтажные дома. Дети и взрослые с психофизическими отклонениями, которые проходят курс реабилитации в центре им. Януша Корчака, являются прихожанами храма иконы «Призри на смирение».

«Попытка поджога храма, в котором получают духовную помощь и поддержку те, кто с детства борются с тяжелыми недугами, является не только посягательством на народную святыню, но и выражением крайнего презрения к людям, которые нуждаются в особой заботе и теплоте», — заявляют в пресс-службе Одесской епархии.

Русская линия