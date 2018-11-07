|Сводка новостей от 7 ноября 2018
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От президента мира к президенту войны
Виктор Садовничий: Почему бы нам не начать преподавать старославянский язык в школах?
Митрополит Рязанский Марк: Богоборцы не могут спокойно смотреть, как строятся православные храмы в Москве
Заседание Св. Синода Болгарской Православной Церкви перенесено на декабрь
Греция идёт по пути разделения Церкви и государства
Немцы боятся мусульман и цыган и недолюбливают евреев
Разделённая власть. Трамп останется недоговороспособным для Кремля
Этот день в Русской истории
Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому Патриархату
В Ростове открылась выставка «Лики русской иконы. Окно в мир горний»
В Екатеринбурге прошел Большой собор Братства православны следопытов
В Элисте состоялась презентация перевода ветхозаветных книг Иова, Екклесиаста и Песни Песней на калмыцкий язык
Форум «Фавор» соберёт в столице полторы тысячи активных православных мирян
Армения отказалась от проведения международного форума содомитов