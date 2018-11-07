Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем композитора П.И.Чайковского и годовщину трагического Октябрьского переворота…

Петр Ильич ЧайковскийСегодня мы вспоминаем великого русского композитора, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского, скончавшегося в 1893 году.

Он родился 25 апреля 1840 г. в семье горного инженера в Вятской губернии. В 1850−59 гг. Чайковский учился в училище правоведения в Петербурге, в 1859−63 служил в Министерстве юстиции. В 1861 г. он поступил в Петербургскую консерваторию, которую в 1865 г. окончил с отличием. В 1866—1878 гг. Чайковский состоял профессором Московской консерватории по классам свободного сочинения, гармонии и инструментовки. Чайковский также известен и как музыкальный критик. В 1871−76 гг. он работал музыкальным рецензентом московских газет «Современная летопись» и «Русские ведомости», борясь за утверждение реалистических принципов в русской музыке. Уже в 1866—1877 гг. наступает расцвет творчества Чайковского, в эти годы им были созданы ряд симфоний, несколько программных оркестровых сочинений, в том числе увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 1-й концерт для фортепиано с оркестром, 3 струнных квартета, оперы «Воевода», «Опричник», балет «Лебединое озеро» (1876), музыка к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (1873), фортепианные пьесы (в т.ч. цикл «Времена года», 1876), романсы и др. В этот же период Чайковский переложил для фортепиано около 50 русских народных песен.

Несколько позже увидели свет такие произведения мастера как оперы «Орлеанская дева» (1879), «Мазепа» (1883), «Пиковая дама» (1890); кантата «Москва» (1883); «Торжественная увертюра 1812 год» (1880), «Итальянское каприччио» (1880); 3 сюиты (1879, 1880, 1883) для оркестра; концерт для скрипки с оркестром (1878); 5-я симфония (1888), 6-я «Патетическая» симфония (1893); балеты «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892) и др.

Композитор активно участвовал в музыкальной жизни страны, в особенности в мероприятиях Русского музыкального общества (был избран директором Московского отделения общества в 1885 г.) и Московской консерватории. Премьера оперы «Черевички» в Большом театре (1887) положила начало его дирижёрским выступлениям. В 1887−93 гг. он дирижировал своими преимущественно симфоническими сочинениями. Творчество Чайковского получило высокую оценку не только в России, но и за рубежом: в 1892 г. он был избран членом-корреспондентом Академии изящных искусств (Франция), в 1893 г. ему была присуждена почётная степень доктора музыки Кембриджского университета.

Одна из вершин художественного реализма, музыка Чайковского принадлежит к высшим достижениям отечественной культуры. Вместе с крупнейшими представителями «Могучей кучки» Чайковский входит в плеяду русских музыкальных классиков — продолжателей традиций М.И.Глинки. Как создатель высочайших образцов лирико-психологической музыкальной драмы, крупнейший реформатор балетной и камерной музыки Чайковский оказал большое влияние на мировое музыкальное искусство.

Кустодиев Б.М. В этот день, 25 октября / 7ноября, произошел государственный переворот, в ходе которого было свергнуто Временное правительство А.Ф.Керенского, и власть перешла в руки большевиков. Крайне левым силам удалось вырвать власть из рук полностью исчерпавшего народное доверие либерального правительства (также пришедшего к власти при помощи переворота в феврале 1917 г.). Большевистской партии во главе с Лениным, провозгласившей курс на социалистическую революцию в России, которую они мыслили как начало мировой революции, удалось одурачить русский народ такими популярными лозунгами как: «Мир — народам», «Земля — крестьянам», «Фабрики — рабочим» и к осени 1917 г. завоевать большинство в Советах Петрограда и Москвы. С этого момента большевики под лозунгом «Вся власть Советам!» приступили к подготовке вооружённого восстания. В ночь на 25 октября вооружённые рабочие, солдаты Петроградского гарнизона и матросы Балтийского флота захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Съезд советов, на котором большинство принадлежало большевикам и левым эсерам, одобрил переворот и сформировал «Временное рабоче-крестьянское правительство» — Совет народных комиссаров во главе с Лениным. К марту 1918 г. советская власть была установлена на значительной территории бывшей Российской Империи. Победа большевиков привела к окончательному расколу общества, переросшему в Гражданскую войну, унесшую миллионы русских жизней, в результате которой большевики установили в стране однопартийную диктатуру, ставшую для России национальной катастрофой.

В этот день, 25 октября 1794 года, великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, сломив сопротивление восставших поляков, взял Варшаву. Польское восстание было подавлено.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

От президента мира к президенту войны
Пётр Порошенко начал угрожать Русской Православной Церкви на Украине, заявив, что ей не место на Украинской земле...

Заседание Св. Синода Болгарской Православной Церкви перенесено на декабрь
Члены Синода намерены обсудить ситуацию на Украине и дать оценку действиям Константинопольского Патриархата...

Греция идёт по пути разделения Церкви и государства
Премьер-министр Алексис Ципрас и Архиепископ Афинский Иероним подписали соглашение, которое выводит священников из состава госслужащих...

Немцы боятся мусульман и цыган и недолюбливают евреев
Больше половины германцев заявили, что ощущают себя чужими в собственной стране из-за огромного наплыва мигрантов...

Разделённая власть. Трамп останется недоговороспособным для Кремля
По итогам промежуточных выборов в США партия Трампа сохранила большинство в Сенате, но потеряла контроль в Палате представителей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем композитора П.И.Чайковского и годовщину трагического Октябрьского переворота...
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика