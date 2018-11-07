Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду, 7 ноября, закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». Об этом сообщается на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

«Возвращено с подписью президента», — отмечается в пояснении к документу.

Согласно тексту закона, церковь передается в «безвозмездное постоянное пользование» для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольскому Патриархату. Решение о передаче «будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины», указывается в пояснительной записке к закону.

Верховная рада приняла закон о передаче церкви 18 октября 2018 года. «За» проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, построенный в стиле русского барокко. Была заложена по указу Императрицы Елизаветы Петровны. Построена в 1749—1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Строительством руководил московский архитектор Иван Мичурин. По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в церкви проводились во время визитов царской семьи в Киев. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992—2000 годах была закрыта на реставрацию.

В мае 2008 года в секретариате тогдашнего президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника «София Киевская» раскольникам УАПЦ. Вскоре свои претензии на Андреевскую церковь высказали и раскольники «Киевского патриархата», обвинив УАПЦ в неспособности содержать храм в надлежащем виде. В итоге собор был закрытна реконструкцию, которая продолжается до сих пор.

Андреевская церковь входит в состав национального заповедника «София Киевская». В связи с передачей церкви Константинопольскому Матриархату пресс-служба Минкультуры заявила, что она остается в собственности государства, и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника, а с представителями патриархата будет заключен договор о пользовании памятником.

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