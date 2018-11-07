Русская линия
Сводка новостей от 7 ноября 2018

Немцы боятся мусульман и цыган и недолюбливают евреев
Больше половины германцев заявили, что ощущают себя чужими в собственной стране из-за огромного наплыва мигрантов…

Мигранты в ГерманииПолитика «открытых дверей» канцлерин Ангелы Меркель в отношении мигрантов привела к тому, что в немецком обществе началось активный рост негативного отношения к приезжим, которые прибыли в страну со своими обычаями и не хотят соблюдать германские законы.

Как минимум, каждый третий немец придерживается того мнения, что иностранцы приезжают в Германию только за тем, чтобы воспользоваться социальными благами. А в Восточной Германии так считает почти каждый второй, сообщает «Немецкая волна».

Кроме того, примерно столько же людей убеждены, что из-за наплыва иностранцев ФРГ «подчиняется иностранному влиянию в опасных масштабах» — в целом 35,6 процентов, на востоке страны — 44,6. Такого результаты репрезентативного социологического опроса, данные которого опубликованы в Германии в среду, 7 ноября.

Каждые два года, начиная с 2012 года, институт Декера проводит подобные репрезентативные опросы.

Исследователи установили, что уровень негативного отношения к мигрантам вырос в целом, но в особенности это касается мусульман и цыганам. Причем по отношению к последним агрессия особенно сильна. К примеру, почти 60% опрошенных согласились с тезисом, что цыгане склонны к преступному поведению, это почти на 5% больше, чем в 2014 году.

Негативное отношение также значительно усилилось и к мусульманам. По данным исследования, более 44% находят, что переселение мусульман в Германию должно быть поставлено под запрет (в 2014 году так считали 36,5%). И больше половины опрошенных (55,8%) заявили, что из-за такого большого количества мусульман иногда ощущают себя чужими в собственной стране (в 2014 году так говорили 43%).

После нескольких случаев публичного проявления антисемитизма тема враждебности по отношению к евреям в Германии стала все чаще попадать в медийные заголовки. И вот теперь исследование показало, что один из десяти немцев считает, будто влияние евреев «и сегодня еще слишком большое». Почти столько же человек полагают, что евреям присущи некие особенные черты и свойства, из-за которых они «не во всем совпадают с нами».

Русская линия

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