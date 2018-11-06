|Сводка новостей от 6 ноября 2018
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Митрополит Черногорский Амфилохий: Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви даст оценку вторжению Константинопольского Патриархата на Украину
Патриарх Варфоломей очень спешит
Последствия разрыва евхаристического общения
Макрон сорвал встречу Путина и Трампа в Париже
Чиновникам отныне следует особо внимательно следить за своим языком
Епископ Бачский Ириней: Первенство в Церкви принадлежит только Господу Иисусу Христу и единство Церкви несравнимо важнее всех возможных амбиций и притязаний
Этот день в Русской истории
Научные чтения «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» прошли в Казанской семинарии
Епископ Пантелеимон освятил новый корпус Морозовской детской больницы
Память последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря почтили в Северодвинске
Архиепископ Пятигорский Феофилакт предлагает отказаться от соцсетей перед подготовкой к Причастию
В Брянск принесён ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
В Екатеринбургской епархии проходит детский творческий конкурс «Град святой Екатерины»
В Горненском женском монастыре отметили 120-летие учреждения обители
Начал работу сайт Бейрутского подворья Московского Патриархата