«Я призван за всех молиться. Я не могу всех по именам перечислить — десятки миллионов людей принадлежат нашей Церкви. Но я молюсь за Церковь нашу, за народ. И каждый день совершенно особенно у себя в келье я молюсь за Украину», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с детьми из Украины, состоявшейся 3 ноября 2018 года в трапезной Богоявленского кафедрального собора города Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

«Это моя самая напряженная молитва, которая требует особых внутренних сил, потому что я знаю, что очень непросто сегодня — враг рода человеческого ополчается на единство нашей Церкви. И поэтому молюсь о том, чтобы Господь всем нам дал сил, крепости, уверенности в правоте нашего дела», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Представители детских творческих коллективов из разных городов Украины в пятнадцатый раз совершают паломничество к православным святыням России — чудотворной Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, честным мощам святителей Петра и Алексия, блаженной Матроны и другим святыням. Перед мощами святителей Петра и Алексия юные паломники совершают сугубую молитву о мире в своей стране.

Ежегодные паломнические поездки организованы Синодальным отделом Украинской Православной Церкви «Церковь и культура». Паломническую группу возглавляет руководитель этого Синодального отдела, настоятельница одесского Архангело-Михайловского монастыря игумения Серафима (Шевчик).

Во время встречи со Святейшим Патриархом Кириллом дети исполнили украинские песни и танцы и вручили Его Святейшеству каравай и подарки, изготовленные ими собственноручно.

«Хотел бы сердечно поблагодарить матушку Серафиму и всех вас, мои дорогие, за то, что вы каждый год приезжаете, — сказал Святейший Владыка, приветствуя гостей. — За то, что мы вместе с вами встречаем праздник Казанской иконы Божией Матери и за то, что вы приносите мне этот замечательный подарок — радость, мир, любовь, энергию, красоту Украинской земли. Пусть Господь хранит всех нас в духовном единстве. Пусть Господь хранит Украину в мире, единомыслии и благополучии».

«Такие встречи являются в какой-то мере ответом на мои молитвы, — добавил Святейший Патриарх Кирилл. — В вашем лице я вижу молодое поколение православных людей, украинцев, которые сохраняют единство нашей Церкви, а значит и надежду на будущее, которое будет светлым, мирным, и я очень верю, благополучным для всех нас, дорогие мои».

В завершение беседы Святейший Владыка благословил юных паломников и вручил им памятные подарки.

Русская линия