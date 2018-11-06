Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

В Горненском женском монастыре отметили 120-летие учреждения обители

3 ноября 2018 года, в канун праздника Казанской иконы Божией Матери, в Казанском храме Горненского женского монастыря в Иерусалиме было совершено всенощное бдение, которое в сослужении клириков Горненской обители возглавил начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов). Об этом сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.

По традиции лития на всенощном бдении была совершена с крестным ходом вокруг Казанского храма.

По окончании всенощного бдения архимандрит Александр обратился к богомольцам с пастырским словом, в котором поздравил всех верующих с празднованием Казанскому образу Пресвятой Богородицы, предстательством Которой в 1612 году на Руси окончилось Смутное время, а сестер обители особо поздравил с престольным праздником и 120-летием монастыря.

Перед отъездом из монастыря в игуменском корпусе архимандрит Александр поздравил со знаменательными событиями игумению Георгию (Щукину).

4 ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в соборе Всех святых, в земле Русской просиявших, по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалима и всей Палестины Феофила III возглавил архиепископ Герасский Феофан (Иерусалимский Патриархат).

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), наместник монастыря свт. Спиридона Тримифунтского архимандрит Сергий (Иерусалимский Патриархат), духовенство Горненской обители и паломники в священном сане из Московской епархии, Санкт-Петербургской митрополии и других епархий Русской Православной Церкви, а также архидиакон Марк (Иерусалимский Патриархат) и клирик Русской духовной миссии в Иерусалиме диакон Вячеслав Сенин.

За богослужением молились настоятельница Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии игумения Варвара (Третьяк), сестры иерусалимских монастырей — Вознесенского Елеонского и Гефсиманского (РПЗЦ), представители дипломатического корпуса и российских средств массовой информации, а также многочисленные богомольцы из пределов России, Украины, Белоруссии и разных уголков Святой Земли.

После отпуста Божественной литургии духовенство и многочисленные богомольцы крестным ходом отправились из собора Всех святых, в земле Русской просиявших, в Казанский храм, где перед чудотворным Казанским образом Пресвятой Богородицы был совершен праздничный молебен, завершившийся возглашением многолетий Блаженнейшему Патриарху Феофилу и Святейшему Патриарху Кириллу, а также всему освященному собору.

Далее для всех гостей Горненского монастыря в монастырской трапезной был дан праздничный обед.

Приветствуя архипастырей, духовенство и гостей праздника архимандрит Александр (Елисов), в частности, сказал: «Русская Православная Церковь хранит как драгоценное сокровище многовековой опыт братского и евхаристического общения. 170 лет деятельности Русской духовной миссии и 120 лет Горненского монастыря также легли в эту сокровищницу, поскольку эти годы были посвящены развитию и углублению отношений между нашими Церквами, которые до сего дня свято хранят единство духа в союзе мира (Еф. 4:3)».

В ответном слове архиепископ Герасский Феофан подчеркнул свою уверенность, что нынешние трудности, которые наблюдаются во взаимоотношениях отдельных Православных Церквей, без сомнения, носят временный характер. Владыка сказал, что Русская Православная Церковь стоит на правых позициях, отстаивая свою каноническую территорию от посягательств внешних сил, и в правоте этой позиции заключается ее сила.

Архиепископ Феофан особенно отметил, что совместные богослужения на Гробе Господнем являются для наших Церквей особым достоянием, и никакие внешние силы не смогут поколебать единства наших Церквей.

Русская линия

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