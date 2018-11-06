Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

Память последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря почтили в Северодвинске

Память последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина) почтили в Северодвинске, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

В городе корабелов рядом с церковью Владимирской иконы Божией Матери есть храм, освященный в честь этих преподобномучеников. В нем и собрались северодвинцы, чтобы почтить память угодников Божиих, вошедших в Собор святых Архангельской митрополии.

«Наша земля просияла множеством подвижников, — рассказал настоятель храма протоиерей Владимир Воронцов. — Много преподобномучеников явлено на Соловках, на слуху и святые Сийской обители. Наши прихожане хорошо знают жития святых Вениамина и Никифора, в честь которых освящен храм. Но важно знакомиться с жизнеописаниями и других подвижников митрополии».

Отец Владимир отметил, что святых Архангельской митрополии вспомнили и на занятиях приходской воскресной школы. Директор учебного заведения Карина Коврова рассказала, что педагоги не только в особые памятные дни говорят с детьми об угодниках Божиих: «В течение года всегда изучаем жития наших подвижников. Когда рассказываем о святых детям, видим, что им это интересно».

В воскресную школу ходят как дети от семи лет, так и взрослые. С этого года некоторые воспитанники изучают «Нравственное богословие».

Отметим, что освещением подвига новомучеников, в том числе архимандрита Вениамина (Кононова), занимался приснопамятный Николай Суханов, директор епархиального музея новомучеников и исповедников земли Архангельской.

«Архимандрита Вениамина почитают не только на Соловках, — сказал Николай Васильевич во время установки памятного креста на Волкозере в июле 2015 года. — Он был предпоследним настоятелем в Сийском монастыре, и в Кожеезерской обители его поминают добрым словом. В 1920 году, через месяц после взятия Архангельска частями Красной Армии, на Соловки прибыла комиссия с особыми полномочиями. В первую очередь арестовали архимандрита Вениамина и казначея иеромонаха Никифора. Они были отправлены в Холмогорский концентрационный лагерь, но Господь не попустил им погибнуть в этом расстрельном месте — через два года они возвращаются в Архангельск. Соловки в это время советская власть превращает в тюрьму всероссийского масштаба».

По словам Николая Суханова, архимандрита Вениамина не отпускала надежда устроить монастырскую жизнь заново. Летом 1926 года послушник Соловецкого монастыря Степан Антонов предложил монахам переехать в деревню Часовенскую. За два месяца Степан с другим послушником Прокопием Гулиным построили на Волкозере монашескую избу.

«Два с половиной года монахи жили в уединении, только периодически их навещал Степан Антонов, — продолжил Николай Суханов. — На соседнем Лодьмозере, построили себе избушку соловецкие монахи Алипий и Гедеон. По речке Колозьме „сели“ еще несколько монахов. Кроме того, на Лодьмозеро, Тельдозеро и озеро Боброво под конвоем были приведены соловецкие монахи, которые сами не хотели уезжать с острова. Так сама Советская власть поспособствовала тому, чтобы образовались „потаенные Соловки“. Но враг рода человеческого, как известно, не дремлет. Он внушил двум молодым людям из деревни Часовенской, что у монахов должно быть богатство и их легко можно ограбить. Комсомолец Владимир Иванов и местный „деревенский дурачок“ Степан Ярыгин украли у охотника-промысловика винтовку и подошли к избушке утром. Стрелял Иванов, через окно, почти в упор, и смертельно ранил архимандрита Вениамина. Внутрь избушки убийцы войти не смогли, „их обуял какой-то страх“ (так они показали на суде), но в сенях нашли керосин и подожгли избу».

Монахов похоронил Степан Антонов. «Хорошо понимая, чем грозит ему настойчивость, он добился от архангельской милиции, чтобы провели следствие. Убийц арестовали и судили, они из лагерей не вышли, оба умерли „нехорошей“ смертью», — сказал Николай Суханов.

Празднование Собора святых Архангельской митрополии утвердил зимой 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В сонм вошел 91 угодник Божий: 29 святых XIV—XVIII вв.еков и 62 новомученика XX века.

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