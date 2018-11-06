Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

Митрополит Черногорский Амфилохий: Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви даст оценку вторжению Константинопольского Патриархата на Украину
Выходом из сложившейся критической ситуации в Православии владыка видит созыв Всеправославного Собора, который должен определить процедуру предоставления автокефалии…

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович)6 ноября 2018 года в Белграде открывается Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, одной из главных тем которого станет ситуация на Украине и грубое вмешательство Константинопольского Патриархата в дела Русской Православной Церкви. Об этом заявил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, сообщает ТАСС.

По мнению владыки, действия Вселенского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам поставили под угрозу единство всего Православия, а также положение самого Константинополя.

«Сербская Православная Церковь направила заявление нашего Архиерейского Собора от мая месяца, в котором обращается внимание Константинопольского Патриархата, что предоставление этой автокефалии со стороны Константинополя будет угрожать единству Православной Церкви, а также положению Константинопольского Патриархата, не говоря уже о единстве Православия. Это подтвердилось, когда Московский Патриархат принял то решение, которое принял, и которого можно было ожидать после прямого вмешательства во внутреннюю жизнь Русской Церкви. В то же время это вызвало большое беспокойство среди других Поместных Церквей, многие православные архиереи выразили свое негодование этим действием Константинопольского Патриархата», — заявил архипастырь.

По словам архиерея, Сербская Православная Церковь подготовит ответ на действия Вселенского Патриарха. «В нашей Церкви состоится Архиерейский Собор 6 ноября. Предусмотрено, что предстоящий Собор будет решать вопросы просвещения, между тем я уверен, что одной из главных тем этого Собора станет и вопрос Украинской Церкви, и ответ Собора на действия Константинополя», — сказал владыка Амфилохий.

«Кристально ясно, что Константинополь больше не имеет тех прав, которые он имел в своё время единолично давать автокефалию, — таково современное состояние Православной Церкви. Безусловно, мы уважаем Константинополь, никто не ставит под вопрос, что это первопрестольная Церковь, но эта первопрестольная Церковь должна приспособиться к всеправославному поведению нашего времени и свою миссию приспособить к православной миссии во всём мире», — заявил архипастырь.

«Все православные, а особенно Константинопольский Патриархат, должны осознать, что закончился имперский, константиновский период в истории Церкви. На протяжении имперского периода, который начал Император Константин, Константинополь занимал важное место в истории, а после падения Константинополя в 1453 году Московское царство приняло на себя некоторые обязанности помогать всем Православным Церквям, спасло Иерусалимскую Церковь, Антиохийскую Патриархию, максимально помогало Константинополю, царская Россия помогала и нам здесь в Черногории и как стране, и как митрополии, черногорская теократия не смогла бы выжить без помощи из России. В 1920-е годы из Турции был изгнан 1 млн православных греков, после Второй мировой войны изгнали и греков Константинополя, так что сейчас в Константинополе нет и 2−3 тысяч православных верующих. Как, учитывая это, Константинополь может играть ту роль, которую играл в имперский период?» — задался вопросом иерарх.

По его мнению, современная Православная Церковь должна вернуться к модели функционирования времен раннего христианства. «Падением Константинополя в 1453 году и мученической смертью царя Николая и его семьи в 1918 году завершён константиновский период истории Церкви. Первый Рим отпал в ересь, провозгласив догмой слияние имперского и апостольского догматов, прошёл период Второго Рима и Третьего Рима как царства, закончился имперский слой, как его называл известный теолог Александр Шмеман».

Таким образом, считает митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, Поместные Православные Церкви должны собраться на Всеправославный Собор и определить, кто и по какой процедуре может предоставлять автокефалию.

«По моему мнению, единственным решением [украинского] вопроса было бы продолжить Критский Собор, который не был завершён, и Сербский Патриарх призывал его продолжить. Четыре Патриархии должны дать своё решение по Собору, поскольку без участия Русской Православной Церкви и трёх остальных он не может быть Всеправославным. Нужно принять решения Собора, насколько я знаю, все они были предварительно приняты ещё в Женеве в 2009 году, и в то же время поднять на Соборе тему предоставления автокефалии. Собор должен вынести окончательное решение, кто может давать автокефалию и этим решить вопрос Украины и других схожих явлений», — заявил иерарх Сербской Православной Церкви

Русская линия

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Митрополит Черногорский Амфилохий: Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви даст оценку вторжению Константинопольского Патриархата на Украину
Выходом из сложившейся критической ситуации в Православии владыка видит созыв Всеправославного Собора, который должен определить процедуру предоставления автокефалии...

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