В Сербской Православной Церкви с недоумением восприняли подписание договора о сотрудничестве между Украиной и Константинопольской Патриархией…

Епископ Бачский Ириней: Первенство в Церкви принадлежит только Господу Иисусу Христу и единство Церкви несравнимо важнее всех возможных амбиций и притязаний

В Сербской Православной Церкви не понимают, почему Константинопольский Патриарх Варфоломей уделяет столь много внимания украинским властям и раскольникам и совершенно игнорирует мнение канонической Украинской Православной Церкви, которая по количеству приходов в два раза больше раскольников и признана всеми Поместными Православными Церквями. Таким образом в Сербской Патриархате прокомментировали недавнее подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и Фанаром.

«До сих пор ни одна Поместная Православная Церковь официально не поддерживает константинопольской деятельности, и в богословских кругах всех Церквей ведутся постоянные — часто очень ожесточённые — дискуссии о сложившемся кризисе, который стал, безусловно, наибольшим за последние тысячу лет», — заявил на страницах официального сайта Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней.

По словам владыки, многих верующих и священнослужителей приводит в смущение тот факт, что Вселенский Патриарх, не скрываясь, ведёт сотрудничество и общается только со светскими властями и политиками, среди которых преобладают сторонники раскольников и униатов, но отказывается сотрудничать с представителями сестринской Православной Церкви.

В то же время многие богословы критически настроены по отношению к решению об отмене Патриархом Варфоломеем ряда решений Русской Православной Церкви, касающихся судьбы раскольников. Епископ Ириней обращает внимание, что Константинополь ранее признавал правильность этих решений, чему есть документальное подтверждение. До сих пор продолжают признавать эти решения и все Поместные Православные Церкви.

«Особенно интересно, как это возможно, чтобы анафематствованный раскольник во мгновение ока стал „митрополитом киевским“, а в более широком титуловании „патриархом киевским“?», — вопрошает владыка Ириней.

«Возникает, наконец, вопрос и о том, как можно просто так „поставить вне силы“ чей-то церковный статус в другой Поместной Церкви, которому больше, чем три века. При этом его никто, даже сам Константинопольский Патриархат, никогда раньше не оспаривал», — заявил архипастырь Сербской Православной Церкви, добавив, что «подобных вопросов, к сожалению, ещё очень много».

«Нужно молиться Богу и надеяться, что все будут понимать, что первенство в Церкви принадлежит только Господу Иисусу Христу и единство Церкви несравнимо важнее всех возможных амбиций и притязаний», — заключил епископ Бачский Ириней.

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