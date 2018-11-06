4 ноября 2018 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и руководитель московской Комиссии по больничному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин освящения нового семиэтажного корпуса Морозовской детской больницы в российской столице. Ему сослужили члены Комиссии по больничному служению и клирики храма царевича Димитрия при 1-й Градской больнице. На водосвятном молебне в холле первого этажа также присутствовали главный врач Морозовской больницы, персонал, множество пациентов и их родителей, сообщает Диакония.Ru.

По окончании молебна больничные священники в сопровождении добровольцев освятили все отделения нового корпуса, поговорили с родителями, чьи дети проходят лечение в больнице, подарили иконы и детские книги. Епископ Пантелеимон поздравил присутствующих с праздником и обратился к ним со словами поддержки.

«Господь творит чудеса. Мы не всегда осознаем, что с нами произошло чудо. Чудо — это жизнь, которую нам дал Господь, чудо — это любовь, которую мы испытываем, чудо — это дети, которых нам подарил Бог, чудо — это врачи, которые их лечат. Если быть верным Богу и искать исполнения того, чего хочет Он, тогда становится ясно, что является чудом», — сказал председатель Синодального отдела по благотворительности.

Викарий Святейшего Патриарха также отметил, что иногда чудом могут стать скорбные обстоятельства жизни, которые помогают человеку стать лучше. «Болезнь дает понять, что все, ради чего ты жил — деньги, слава, почет — совсем не важны. Я говорю это, сострадая и сочувствуя всем родителям, чьи дети сейчас находятся в этой больнице, и желаю им здоровья. Но мы должны быть терпеливыми, не требовать, а просить помощи у Бога со смирением и надеждой».

Он также отметил, что даже если болезнь остается неисцеленной, Господь помогает правильно ее перенести. «Трудности неизбежны. Они попущены Богом не для того, чтобы мы унывали или отчаивались, а для того, чтобы мы умели переносить их и через это становились лучше, — подчеркнул епископ Пантелеимон — С Богом все возможно преодолеть. Мы должны доверять Ему и понимать, что Он как врач ведет нас к здоровью, но к здоровью души прежде всего. Дай Бог, чтобы у нас у всех была здоровая душа, тогда все будет легко перенести, что бы ни случилось».

Поздравляя всех присутствующих с праздником Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства, викарий Святейшего Патриарха сказал: «Единство — это Бог. Если мы хотим быть едины, то нужно соединиться в чем-то добром, в том, что является источником жизни и смыслом бытия. Этот источник добра и смысла и есть Бог».

По окончании молебна епископ Пантелеимон и 13 больничных священников в сопровождении добровольцев с курсов помощников больничных священников обошли все отделения корпуса, поговорили с родителями, чьи дети проходят лечение в больнице, подарили иконы и детские книги.

«Когда болеют дети, их родители нуждаются не только в помощи обычных методов здравоохранения, но и в духовной поддержке. Сегодня во время освящения отделений многие родители с удовольствием общались со священниками, некоторые изъявили желание исповедоваться, причаститься», — рассказала главный врач больницы Елена Петряйкина.

Новый семиэтажный корпус Морозовской детской городской больницы общей площадью 72 тысячи квадратных метров был открыт 15 октября 2017 года. Корпус дополнил комплекс детской больницы, в которой на данный момент 35 отделений по 27 направлениям. На протяжении 15 лет Морозовскую больницу окормляет клирик храма святого благоверного царевича Димитрия при 1- Градской больнице протоиерей Алексий Спасский.

«В этой больнице и дети, и родители, и сотрудники очень рады, когда кто-то приходит помолиться с ними и за них. Они нуждаются в утешении, поддержке и вдохновении на борьбу с болезнью, — сказал протоиерей Алексий Спасский. — Поэтому, когда пришло столько священников, пациенты и их родители были очень воодушевлены: вышли из палат, некоторые даже спустились с этажей на сам молебен».

Главный врач больницы Елена Петряйкина, подчеркивая необходимость духовной поддержки для родителей и детей, отметила важность постоянного присутствия больничного священника. «Всегда ощущаю помощь отца Алексия. Он бывает в наиболее тяжелых отделениях — паллиативном, онкологическом, гематологическом — его там любят и дети, и родители, и сотрудники. Он для нас такой же член коллектива, как и другие сотрудники, потому что участвует в выздоровлении детей, как и весь наш персонал», — сказала Елена Петряйкина.

Также главный врач подчеркнула, что в планах больницы — открытие больничного храма в честь Святой Троицы. Строительство запланировано на весну 2019 года.

Русская линия