Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт предлагает добавить отказ от соцсетей для тех, кто готовится к таинству Причастия.

«У нас (в монастыре) запрета на социальные сети нет, но мы об этом часто говорим. И сегодня я добавляю братии и мирянам об этом говорю — что к правилу перед причащением нужно еще добавить воздержание от использования социальных сетей. Не только среда-пятница без мяса. Никаких сетей, никаких постов. Это полезно очень», — сказал архиерей в эфире программы «Парсуна» на телеканале «Спас».

Представитель Церкви считает, что для современного человека отказ от соцсетей — «это тоже своего рода форма некой жертвы: сначала в жертву отдаешь себя этому пространству, а потом жертва — отдаешь это пространство, вытаскивая его из себя».

Русская линия