Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

В Брянск принесён ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Вечером 3 ноября 2018 года, в канун дня празднования Казанской иконы Божией Матери, митрополит Брянский и Севский Александр совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Брянска, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Брянской епархии протоиерей Павел Чикалин, благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысин, духовенство Брянского градского благочиния.

На полиелее митрополит Александр вышел в притвор собора, где встретил ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

Ковчег и икона святого были установлены в центре верхнего яруса кафедрального собора, после чего духовенство пропело величание этому великому угоднику Божию.

В торжественной встрече святыни принял участие заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко.

В пределы Брянской епархии мощи святителя Луки принесены по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фондом Андрея Первозванного.

В кафедральный собор святыню доставили клирик Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя протоиерей Валерий Керничный и начальник Управления по взаимодействию с религиозными организациями Фонда Андрея Первозванного Алексей Паршинцев.

Владыка Александр, встретив одну из главных крымских святынь, обратился к собравшимся с архипастырским словом. С принесением святыни жителей Брянщины от имени главы региона поздравил Александр Коробко.

Ковчег с частицей мощей святителя Луки впервые на столь длительное время покинул Симферополь. Святыня приносится в 17 российских городов от Владивостока до Калининграда. Брянск стал 11-м городом в маршруте принесения святыни. Мощи святителя Луки сюда были доставлены из Смоленска, затем отправятся в Орел. В Брянске святыня будет пребывать до 6 ноября.

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