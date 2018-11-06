Чиновникам отныне следует особо внимательно следить за своим языком
Уральскую чиновницу, заявившую молодёжи, что государство им ничего не должно, отстранили от должности…
Российским чиновникам, которые за последние десятилетия привыкли, что они являются российской элитой и повелителями дум, пора перестраиваться. Пенсионная реформа и целый ряд преобразований, направленных на отъём средств у населения, сделали российское общество крайне нетерпимым к чиновничеству, и если раньше им многое могло сойти с рук, то теперь даже случайно обронённые неудачные слова могут послужить быстрому увольнению виновника.
Вся Россия ещё совсем недавно с негодованием обсуждала заявление одной из чиновниц, которая сказала, что на 3,5 тысячи вполне можно прожить, если питаться «макарошками и овощами». Общественное мнение быстро скрутило её в бараний рог, и она тут же вылетела из своего тёплого кресла.
И вот новый скандал. В понедельник в СМИ появилась запись со встречи главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких (бывшая спортсменка и олимпийская чемпионка) с молодёжью, где она заявила, что «на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство всё должно», сообщает Интерфакс.
По её словам, это не так. «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности», — сказала она.
Это высказывание вызвало бурю негодования в российском обществе. В Общественной палате РФ тут же потребовали уволить чиновницу, хотя, справедливости ради, надо сказать, что её высказывание не имеет ничего особо крамольного. Это всего лишь, пусть и неудачный, но призыв к активной деятельности.
Тем не менее, россияне сегодня насколько раздражены всевозможными «реформами» и «преобразованиями» чиновников, что проявляют нулевую терпимость к их огрехам.
На этом фоне в Департаменте информационной политики Свердловской области уже заявили о том, что, согласно опубликованной в интернете видеозаписи, Глацких допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи и на время проверки она отстранена от своей должности.
«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 млрд рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — заявил губернатор Свердловской области Куйвашев.
Позже сама Глацких признала, что некорректно выразила своё мнение, она «хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».
Но это теперь мало кого волнует. Времена ныне для чиновников очень неблагоприятные, и никто не собирается прощать их за ошибки.