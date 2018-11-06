Уральскую чиновницу, заявившую молодёжи, что государство им ничего не должно, отстранили от должности…

Российским чиновникам, которые за последние десятилетия привыкли, что они являются российской элитой и повелителями дум, пора перестраиваться. Пенсионная реформа и целый ряд преобразований, направленных на отъём средств у населения, сделали российское общество крайне нетерпимым к чиновничеству, и если раньше им многое могло сойти с рук, то теперь даже случайно обронённые неудачные слова могут послужить быстрому увольнению виновника.

Вся Россия ещё совсем недавно с негодованием обсуждала заявление одной из чиновниц, которая сказала, что на 3,5 тысячи вполне можно прожить, если питаться «макарошками и овощами». Общественное мнение быстро скрутило её в бараний рог, и она тут же вылетела из своего тёплого кресла.

И вот новый скандал. В понедельник в СМИ появилась запись со встречи главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких (бывшая спортсменка и олимпийская чемпионка) с молодёжью, где она заявила, что «на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство всё должно», сообщает Интерфакс.

По её словам, это не так. «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности», — сказала она.

Это высказывание вызвало бурю негодования в российском обществе. В Общественной палате РФ тут же потребовали уволить чиновницу, хотя, справедливости ради, надо сказать, что её высказывание не имеет ничего особо крамольного. Это всего лишь, пусть и неудачный, но призыв к активной деятельности.

Тем не менее, россияне сегодня насколько раздражены всевозможными «реформами» и «преобразованиями» чиновников, что проявляют нулевую терпимость к их огрехам.

На этом фоне в Департаменте информационной политики Свердловской области уже заявили о том, что, согласно опубликованной в интернете видеозаписи, Глацких допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи и на время проверки она отстранена от своей должности.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 млрд рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — заявил губернатор Свердловской области Куйвашев.

Позже сама Глацких признала, что некорректно выразила своё мнение, она «хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».

Но это теперь мало кого волнует. Времена ныне для чиновников очень неблагоприятные, и никто не собирается прощать их за ошибки.

Русская линия