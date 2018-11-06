3 ноября 2018 года в Российском центре науки и культуры в Бейруте состоялась презентация нового сайта Бейрутского подворья Московского Патриархата, которую провел настоятель подворья архимандрит Филипп (Васильцев). Об этом сообщает Патриархия.Ru.

На презентации присутствовали представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов), Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ливане А.С. Засыпкин с супругой, представитель Россотрудничества в Ливане и Сирии и руководитель РЦНК в Бейруте и Дамаске В.И. Зайчиков, модератор сайта Наталья Сторожук, прихожане Бейрутского подворья, многочисленные гости.

По окончании презентации состоялось выступление приходского хора, исполнившего ряд церковных песнопений.

Адрес нового сайта — www. podvorie-beyrouth.com.

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