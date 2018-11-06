|Сводка новостей от 6 ноября 2018
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Митрополит Черногорский Амфилохий: Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви даст оценку вторжению Константинопольского Патриархата на Украину
Патриарх Варфоломей очень спешит
Последствия разрыва евхаристического общения
Чиновникам отныне следует особо внимательно следить за своим языком
Епископ Бачский Ириней: Первенство в Церкви принадлежит только Господу Иисусу Христу и единство Церкви несравнимо важнее всех возможных амбиций и притязаний
Святейший Патриарх Кирилл: Каждый день я молюсь за Украину
Этот день в Русской истории
Научные чтения «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» прошли в Казанской семинарии
Епископ Пантелеимон освятил новый корпус Морозовской детской больницы
Память последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря почтили в Северодвинске
Архиепископ Пятигорский Феофилакт предлагает отказаться от соцсетей перед подготовкой к Причастию
В Брянск принесён ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
В Екатеринбургской епархии проходит детский творческий конкурс «Град святой Екатерины»
В Горненском женском монастыре отметили 120-летие учреждения обители
Начал работу сайт Бейрутского подворья Московского Патриархата