Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

Макрон сорвал встречу Путина и Трампа в Париже
Президент Франции попросил не отвлекать журналистов от торжеств в честь 100-летия окончания Первой мировой войны…

Владимир Путин и Дональд ТрампПолноформатные переговоры Президентов России и США в Париже оказались сорваны в самый последний момент, и теперь эксперты гадают, что стало истинной причиной того, что Владимир Путин и Дональд Трамп решили отложить переговоры до конца ноября, когда состоится саммит G20.

Предположения выдвигаются самые разные — от нежелания Трампа встречаться с Путиным сразу после голосования на промежуточных выборах в Конгресс до несогласованной повестки переговоров. Однако, наиболее правдоподобную версию выдвигает газета «Коммерсант», которая, ссылаясь на свои источники в Европе, сообщает, что против встречи Путина и Трампа в Париже выступил президент Франции.

Эммануэль Макрон приложил немало усилий, чтобы организовать на самом высоком уровне торжества в честь окончания Первой мировой войны, и поэтому не хотел бы, чтобы журналисты говорили на фоне торжеств только о встрече президентов США и России. А это неминуемо было бы именно так.

Дональд Трамп и Владимир Путин вошли в положение президента Франции и согласились переговорить в Париже лишь «на ногах», чтобы окончательно договориться о времени встречи во время G20.

«Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет», — заявил Дональд Трамп. «Мы встретимся на полях саммита G20 (в Аргентине.— „Ъ“) и, видимо, затем у нас ещё будет достаточно встреч», — сказал президент США.

«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвящённого 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Черногорский Амфилохий: Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви даст оценку вторжению Константинопольского Патриархата на Украину
Выходом из сложившейся критической ситуации в Православии владыка видит созыв Всеправославного Собора, который должен определить процедуру предоставления автокефалии...

Патриарх Варфоломей очень спешит
Глава Фанара посоветовал Русской Православной Церкви признать право украинцев на автокефалию...

Последствия разрыва евхаристического общения
В Русской Православной Церкви намерены активнее открывать приходы за границей на фоне разрыва с Константинополем...

Макрон сорвал встречу Путина и Трампа в Париже
Президент Франции попросил не отвлекать журналистов от торжеств в честь 100-летия окончания Первой мировой войны...

Чиновникам отныне следует особо внимательно следить за своим языком
Уральскую чиновницу, заявившую молодёжи, что государство им ничего не должно, отстранили от должности...

Епископ Бачский Ириней: Первенство в Церкви принадлежит только Господу Иисусу Христу и единство Церкви несравнимо важнее всех возможных амбиций и притязаний
В Сербской Православной Церкви с недоумением восприняли подписание договора о сотрудничестве между Украиной и Константинопольской Патриархией...

Святейший Патриарх Кирилл: Каждый день я молюсь за Украину
Предстоятель Русской Православной Церкви принял украинских детей, которые приехали в Россию с паломнической поездкой...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Марию Фёдоровну, супругу Государя Павла I и мать Императоров Александра I и Николая I...

Научные чтения «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» прошли в Казанской семинарии

Епископ Пантелеимон освятил новый корпус Морозовской детской больницы

Память последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря почтили в Северодвинске

Архиепископ Пятигорский Феофилакт предлагает отказаться от соцсетей перед подготовкой к Причастию

В Брянск принесён ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

В Екатеринбургской епархии проходит детский творческий конкурс «Град святой Екатерины»

В Горненском женском монастыре отметили 120-летие учреждения обители

Начал работу сайт Бейрутского подворья Московского Патриархата

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика