Полноформатные переговоры Президентов России и США в Париже оказались сорваны в самый последний момент, и теперь эксперты гадают, что стало истинной причиной того, что Владимир Путин и Дональд Трамп решили отложить переговоры до конца ноября, когда состоится саммит G20.

Предположения выдвигаются самые разные — от нежелания Трампа встречаться с Путиным сразу после голосования на промежуточных выборах в Конгресс до несогласованной повестки переговоров. Однако, наиболее правдоподобную версию выдвигает газета «Коммерсант», которая, ссылаясь на свои источники в Европе, сообщает, что против встречи Путина и Трампа в Париже выступил президент Франции.

Эммануэль Макрон приложил немало усилий, чтобы организовать на самом высоком уровне торжества в честь окончания Первой мировой войны, и поэтому не хотел бы, чтобы журналисты говорили на фоне торжеств только о встрече президентов США и России. А это неминуемо было бы именно так.

Дональд Трамп и Владимир Путин вошли в положение президента Франции и согласились переговорить в Париже лишь «на ногах», чтобы окончательно договориться о времени встречи во время G20.

«Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет», — заявил Дональд Трамп. «Мы встретимся на полях саммита G20 (в Аргентине.— „Ъ“) и, видимо, затем у нас ещё будет достаточно встреч», — сказал президент США.

«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвящённого 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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