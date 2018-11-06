Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

Последствия разрыва евхаристического общения
В Русской Православной Церкви намерены активнее открывать приходы за границей на фоне разрыва с Константинополем…

Протоиерей Николай БалашовПосле разрыва евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом Русская Православная Церковь вынуждена более чутко реагировать на обращения российских граждан, проживающих заграницей, с просьбой построить храм или открыть тот или иной приход, и будет активнее направлять своих священников в западные страны. Об этом заявил заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, сообщает Интерфакс.

«Приостановка общения Московского и Константинопольского Патриархатов в связи с антиканоническими действиями Константинополя по украинскому церковному вопросу заставляет Русскую Церковь предпринимать более энергичные усилия по духовному окормлению своих верующих, находящихся в диаспоре», — отметил отец Николай.

С этой целью Управление Московской Патриархии по зарубежным учреждениям изучает в настоящее время запросы, поступающие из различных частей мира, где некоторые верующие Русской Православной Церкви ранее посещали приходы, находящиеся в юрисдикции Константинопольской Церкви.

«Задача — в возможно более скором времени открыть в соответствующих местах приходы Русской Православной Церкви», — пояснил священник. При этом он уточнил, что речь идёт «прежде всего, о тех странах, которые находятся вне канонической юрисдикции той или иной Поместной Православной Церкви».

Таким образом, никаких трений между Русской Православной Церковью и другими Поместными Православными Церквями возникнуть не может, а что касается Константинопольского Патриархата, то с ним у Русской Православной Церкви и так нет никакого общения.

Русская линия

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