Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2018

Патриарх Варфоломей очень спешит
Глава Фанара посоветовал Русской Православной Церкви признать право украинцев на автокефалию…

Патриарх Варфоломей и Пётр ПорошенкоПредстоятель Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей ломится в открытую дверь в вопросе автокефалии Украинской Православной Церкви, пытаясь представить ситуацию таким образом, что именно Москва не хочет давать свободу Киевской митрополии, в то время как Фанар действует в этом вопросе по-христиански. При этом бросается в глаза, что разговаривать на Украине константинопольским экзархам на самом деле приходится с раскольниками, в то время, как каноническая УПЦ ни о какой автокефалии Фанар не просит.

Тем не менее, Патриарх Варфоломей даёт советы Русской Православной Церкви.

«Проблема Украины стала причиной, что мы столкнулись с братской Церковью России. Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, чем ослабил себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал Томосы о создании поместных независимых церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию», — сказал Патриарх Варфоломей на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином, сообщает РИА Новости.

Однако, в данном случае необходимо уточнить, что в Украинской Православной Церкви на самом деле никто принципиально не против автокефалии, но здесь видят её достижение совсем иначе, чем на Фанаре. Сначала необходимо уврачевать раскол в украинском Православии, а уже потом, когда раскольники вернутся в лоно Церкви и сложатся благоприятные условия, можно было бы обсуждать проблему предоставления автокефалии.

В УПЦ указывают, что такие вопросы не решаются на фоне гражданской войны и беспорядков в стране, а также при помощи вмешательства в церковные дела политиков, захвата храмов и неканонический действий Фанара. Поспешность в таких делах может очень дорого обойтись, поскольку любая автокефалия должна созреть естественным образом, а не предоставляться по прихоти того или иного политика. Ведь сегодня Пётр Порошенко — президент Украины, а завтра всё может в корне измениться, и что тогда Церкви, как некой политической партии, всё время следовать за политиками? Это очень опасный и гибельный путь.

Что же касается слов Патриарха Варфоломея о примере Фанара, который «освободил так много народов на Балканах», то достаточно познакомиться с церковной историей, чтобы убедиться, что действия Константинополя в этом вопросе были отнюдь не такими благостными, как пытается представить Патриарх Варфоломей, и предоставление автокефалии многим Церквам растянулось во времени едва ли не на сотни лет.

Константинопольские Святейшие активно противостояли попыткам балканских и славянских народов получить свою автокефальную Церковь, и в этом есть здравый церковный подход. Любая автокефалия должна иметь под собой серьёзное основание, но в вопросе Украины Фанар почему очень спешит. Почему же это так?

Патриарх Варфоломей сам отвечает на этот вопрос. Глава Фанара заявляет, что дав церковную независимость многим народам на Балканах, Константинопольский Патриархат «ослабил себя». Именно к такому ослаблению, очевидно, стремится Константинопольский Патриархат и сегодня. Только на сей раз он ослабляет не себя, а Русскую Православную Церковь, которая отказывается признавать его особые права в православном мире.

Не случайно, активизация Константинополя на украинском направлении произошла буквально сразу после провалившегося Всеправославного Собора на Крите, участие в котором не приняла Русская Православная Церковь и ещё три Поместные Церкви. Ничего общего с реальным положением дел в украинском Православии действия Фанара не имеют.

Русская линия

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Патриарх Варфоломей очень спешит
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