3 ноября 2018 года, в канун празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, в стенах Казанской православной духовной семинарии состоялись II Научно-практические чтения «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», информирует пресс-служба Татарстанской епархии.

Впервые данные Чтения в столице Татарстана состоялись в июле 2016 года и были приурочены к закладке воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого монастыря. Церемонию закладки собора возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За прошедшие два года возрос интерес ученых, богословов, деятелей культуры и образования, религиозной и светской общественности к духовному и культурному значению Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря. Это обусловлено активным духовным строительством в Татарстане, а также осуществляемым согласно Указу Президента РТ Рустама Минниханова от 4 ноября 2015 года строительством собора Казанской иконы Богородицы. Благодаря совместным усилиям органов власти, республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, Татарстанской митрополии и при содействии благотворителей за короткое время были проведены широкие археолого-изыскательские работы на месте строительства собора с уникальным Пещерным храмом.

Организаторами Чтений выступили Казанская епархия, Министерство культуры Республики Татарстан, мэрия Казани и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

В рамках Чтений были организованы три секционных заседания: «Духовные аспекты явления и почитания чудотворного Казанского образа Божией Матери во граде Казани», «Культурно-историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации», «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры».

Специально к дню открытия научно-практических чтений в Казанской духовной семинарии была открыта фотовыставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и Казанско-Богородицкому монастырю. В экспозиции представлены архивные и современные фотографии, связанные с историей Богородицкой обители и воссозданием собора на месте явления чудотворного образа Богородицы.

Участники Чтений безоговорочно поддержали труды Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленные на защиту единства Русской Православной Церкви, и заявление Священного Синода от 15 октября сего года в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви. По мнению собравшихся, антиканонические действия Константинополя ставят под угрозу складывавшуюся веками систему межправославных отношений, наносят урон церковному единству, создают пагубное разделение в семье Поместных Православных Церквей. Собрание выразило надежду, что благодаря стойкой позиции Священноначалия Русской Церкви кризис мирового Православия, спровоцированный Константинопольским Патриархатом, будет преодолен.

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