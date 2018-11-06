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Сводка новостей от 6 ноября 2018

В Екатеринбургской епархии проходит детский творческий конкурс «Град святой Екатерины»

По благословению Его Высокопреосвященства митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Екатеринбурге проводится ХХ ежегодный конкурс детского творчества «Град святой Екатерины». Об этом информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Организатор мероприятия, отдел культуры Екатеринбургской епархии, приглашает учащихся художественных, общеобразовательных и церковно-приходских школ, садиков, кружков, детских домов, приютов принять участие в конкурсе, посвященном дню памяти святой великомученицы Екатерины.

«Святая великомученица Екатерина чествуется во всем православном мире. Многие женщины, церкви и монастыри названы ее именем, но немногие города носят ее имя», — рассказывает куратор конкурса, сотрудник епархиального отдела культуры Ольга Олеговна Орехина. «Святая Екатерина является небесной покровительницей города Екатеринбурга. А это означает, что у столицы Среднего Урала есть своя защитница и непрестанная молитвенница».

Как отметила Ольга Олеговна, святые – это образец для подражания. Каждому человеку есть чему поучиться у них, в частности, как сделать свою жизнь нравственной, добродетельной и чистой, преумножая славу нашего города.

«Цель конкурса — способствовать формированию у жителей Екатеринбурга и области положительного отношения к святой Екатерине как покровительнице города», — отмечает куратор конкурса.

На конкурс принимаются работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству до 2 ноября 2018 года. Возраст — от 5 до 16 лет.

Потенциальные участники могут приносить свои работы в будние (кроме праздничных) дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 6, 2 этаж (отдел культуры).

Каждая из работ должна по-своему рассказывать о том, каким ее автор видит град святой Екатерины. В рамках конкурса принимаются рисунки и поделки из глины, ткани, бисера, выполненные в разных техниках.

По итогам конкурса с 5 по 28 декабря 2018 года состоится выставка работ в Духовно-просветительском центре «Царский» (ул. Царская, 8).

Подробнее ознакомиться с положением и требованиями конкурса можно на сайте отдела культуры Екатеринбургской епархии.

Справки по телефону: + 7 (343) 228-15-37

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