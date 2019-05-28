Председатель Отдела внешних церковных связей Митрополит Волоколамский Иларион в интервью РИА Новости приветствовал посреднические усилия Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома, который встретился с целым рядом Предстоятелей Поместных Православных Церквей с целью обсудить ситуацию на Украине и найти выход из сложившегося в результате односторонних действий Фанара тупика.

«В тех условиях, когда Константинопольский патриарх, объявив себя первым без равных, самоустранился от решения межправославных проблем и от координации усилий Православных Церквей по решению этих проблем, неудивительно, что появляются альтернативные центры такой координации. Архиепископ Кипрский по собственной инициативе взял на себя некую посредническую миссию. Он, как я понимаю, не предопределяет результаты этой миссии, он поставил перед собой задачу объехать все Поместные Церкви, встретиться с их Предстоятелями и услышать мнение о том, что произошло на Украине», — отметил владыка Иларион.

Удастся ли при помощи этой посреднической миссии найти решение проблемы, председатель ОВЦС прогнозировать не стал. «Но то, что Архиепископом движет добрая воля, это совершенно очевидно. В качестве примера могу привести переговоры между Антиохийским и Иерусалимским патриархами. Они состоялись там же, на Кипре, и, хотя пока не привели к окончанию кризиса во взаимоотношениях между этими Церквами, закончились тем, что обе Церкви заявили о готовности решить проблему. А проблема возникла из-за вопроса о церковной юрисдикции в Катаре. То есть, то, чего не сумел сделать Патриарх Варфоломей, — усадить за стол переговоров две эти Церкви, — сумел сделать Архиепископ Кипрский. И можно надеяться, что его инициатива принесет со временем добрые плоды».

«То, что не может не радовать, — это что на сегодня ни одна Поместная Православная Церковь не признала беззаконное деяние, которое совершил Патриарх Варфоломей на Украине. Если бы такое признание со стороны части Церквей последовало, это бы ещё больше углубило раскол. Он был инициирован одной Церковью, но если бы в него вовлеклись другие Церкви, было бы труднее его уврачевать. Это понимает прекрасно и Архиепископ Кипрский, который говорит о том, что до общеправославного решения по этому вопросу не должно быть признания так называемой „Православной церкви Украины“, созданной Томосом Константинопольского Патриарха», — отметил архипастырь.

«Каноническое решение вопроса украинского раскола мы неоднократно предлагали и озвучивали. Оно было возможно. Оно и сейчас остается возможным. Проблема создана из-за того, что Константинопольский Патриарх решил пойти неканоническим путём. Он принял раскольников в церковное общение без покаяния, без согласия канонической Церкви. Более того, он объявил непокаявшихся раскольников, не имеющих легитимного церковного рукоположения, — канонической Церковью. А каноническую Украинскую Церковь, объединяющую миллионы верующих, объявил упразднённой. Вот именно это беззаконное деяние и вызвало справедливую негативную реакцию во всём православном мире».

Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы проведения Всеправославного собора или синаксиса по Украине, митрополит Иларион заявил, что «пока никаких конкретных планов по проведению такого Собора никто не высказывал». «И трудность сейчас заключается в том, что если Собор будет созван не Константинопольским Патриархом, то Константинопольский Патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает. А если он будет созван Константинопольским Патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот Собор не приедут многие Церкви. Ситуация может показаться вообще тупиковой. Но тупиковых ситуаций в истории Церкви не бывает. Раньше или позже, я уверен, будет найдено общеправославное решение этого вопроса. А пока мы вполне удовлетворены общеправославным консенсусом относительно непризнания беззаконного деяния Патриарха Варфоломея», — отметил владыка Иларион.

По словам председателя ОВЦС, в настоящее время в Русской Православной Церкви ожидают результатов визитов Архиепископа Хризостома к Предстоятелям Поместных Церквей. «Поскольку архиепископ Кипрский выразил намерение посетить все Поместные Церкви, то, как я понимаю, в программе этих визитов будет и посещение Московского Патриархата. Но пока конкретные даты такого посещения не определены. Я собираюсь в начале июня быть на Кипре, встретиться с Архиепископом. Надеюсь в беседе затронуть и тему Украины, и темы двусторонней повестки дня».

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